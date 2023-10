Colori unghie autunno 2023: 8 idee di tendenza da imitare Le unghie must dell’autunno 2023? Quelle nei colori simbolo di stagione come il marrone cioccolato, il verde bosco e il bordeaux. Ecco quali sono le tinte da scegliere per delle manicure all’ultima moda e le nuove tecniche di cui servirsi per rendere la nail-art ancora più sofisticata.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2023 è ormai arrivato e, complice il fatto che le temperature fredde cominciano a farsi sentire, l'estate è finalmente diventata solo un lontano ricordo. Come fare per essere super trendy con l'inizio della nuova stagione? Si può cominciare dalla manicure. Tra i colori alla moda ci sono sia tinte calde che fredde, anche se a spopolare saranno soprattutto il marrone cioccolato, il verde bosco e il bordeaux. Coloro che invece non vogliono osare troppo possono stare tranquilli: le nuance neutre continueranno a essere tra i must di stagione. Ecco quali sono le nail art autunnali da imitare e le nuove tecniche per decorare le unghie in modo super originale.

Il must have dell'autunno è il bordeaux

Il colore must della manicure autunnale quest'anno è in assoluto il bordeaux, una nuance classica ma allo stesso tempo seducente che si rivela perfetta per ogni tipo di look. Si tratta di una tinta considerata un vero e proprio evergreen delle stagioni più fredde dell'anno, una variante un tantino più audace rispetto ai classici smalti neutri.

Unghie bordeaux per l’autunno

La sua particolarità? Si adegua a ogni tipo di carnagione e di forma delle unghie, da quelle tonde a quelle quadrate, fino ad arrivare alle versioni a mandorla XXL. Come decorare le unghie bordeaux? Se non si ama l'effetto monocromatico si possono aggiungere dei dettagli dorati o argentati su alcune dita, magari con una base a contrasto in rosa cipria, così da rendere il tutto più scintillante.

Unghie bordeaux

Unghie color cioccolata per l'autunno 2023

Coloro che intendono aggiungere un tocco caldo e avvolgente al loro look autunnale farebbero bene a puntare su delle unghie marrone cioccolato, colore che più di tutti richiama i toni della terra. Si tratta di una nuance che evoca la bellezza degli alberi e delle foglie che cadono, estremamente sofisticato e versatile.

Unghie marrone cioccolato

L'ideale è portarlo su delle unghie corte sia tonde che quadrate, magari aggiungendo un pizzico di brio al monocromo con qualche dita decorata con delle tecniche di nail-art, dall'effetto french all'applicazione di qualche brillantino sulle punte.

Manicure marrone

Smalto color verde bosco per unghie alla moda

Nel caso in cui non si ha paura di osare si può puntare sulla manicure verde bosco, la nuance ideale per aggiungere una ventata di freschezza a ogni tipo di look.

Manicure verde bosco

Si può scegliere l'effetto monocromatico o semplicemente un piccolo dettaglio che va ad arricchire una nail-art neutra, l'importante è optare per uno smalto che richiama il colore che per eccellenza è il simbolo della natura. Con quale forma di unghie sta bene il verde bosco? Visto che la nuance già da sola non passa inosservata, sarebbe bene sfoggiare una manicure minimal, ovvero con unghie corte e tonde.

Nail–art con dettaglio verde bosco

Nero e blu scuro: un classico che non passa mai di moda

Una scelta sofisticata ma allo stesso tempo versatile e glamour è la manicure nera o al massimo blu scuro. Questi due colori neutri ma d'impatto sono un vero e proprio must dell'autunno 2023, soprattutto per chi vuole rendere la propria immagine rock e dark.

Manicure dark

Naturalmente si può giocare con le decorazioni, dall'applicazione di glitter alla nail-art che riproduce forme originali e geometriche, fino ad arrivare allo smalto effetto matto. Insomma, sebbene a primo impatto uno smalto scuro potrebbe sembrare banale, in verità riesce a rivelarsi estremamente fashion.

Manicure blu scuro

I colori neutri per chi non vuole osare: beige e nude

Se si vogliono seguire i trend di stagione ma senza stravolgere il proprio stile, per l'autunno 2023 si può puntare su una manicure neutra. Esistono infatti dei colori considerati degli evergreen nel mondo della nail-art, dal rosa cipria al bianco latte, fino ad arrivare a tutti i toni nude (che variano a seconda del proprio incarnato, dunque che vanno dal beige al marrone).

Nail–art nude

In casi come questi si può osare con forma e lunghezza delle unghie, spaziando tra manicure XXL quadrate o a mandorla. Come se non bastasse, ci si può sbizzarrire con le decorazioni, magari applicando qualche tocco scintillante su quasi tutte le dita.

Manicure neutra

Il microfrench per chi segue le tendenze autunnali

Cos'è la microfrench manicure? Una nail-art ispirata al classico effetto french ma rivisitato in chiave anni '90. In pratica sulla punta dell'unghia ci deve essere solo un filo sottilissimo a contrasto, meglio se brillante o decorato con stampe geometriche originali.

Microfrench manicure

La sua peculiarità? Riesce a esaltare e a rendere sofisticate anche le manicure cortissime e dalla forma ovale. Via libera, dunque, ai colori e ai disegni: in versione micro non bisogna avere paura di osare.

Microfrench per l’autunno

I colori metallizzati

Un'alternativa ai classici smalti autunnali per non passare assolutamente inosservati? I colori metallizzati, capaci di donare luminosità e modernità alle proprie unghie senza aggiungere cristalli, glitter o applicazioni scintillanti.

Unghie metalliche

Per essere trendy nell'autunno 2023 può optare per le tradizionali nuance dell'oro o dell'argento ma anche per il rosa o per i colori scuri, l'importante è che riflettano la luce dando vita a un effetto cangiante.

Manicure metallica

La manicure grigio fumo

Un'ultima possibilità che si rivelerà perfetta per seguire le mode di stagione senza osare troppo in fatto di nail-art è lo smalto grigio fumo. A metà tra il nero e grigio perla, dona uno stile elegante e sofisticato a ogni look.

Manicure grigia

Come al solito, anche qui si può giocare con la manicure, magari colorando solo le punte a effetto french oppure aggiungendo qualche dettaglio sparkling su alcune delle dita. Insomma, esistono moltissime opzioni per tutti quelli che vogliono aggiungere un tocco di personalità al proprio look autunnale, basta semplicemente scegliere il trend che più si adegua ai propri gusti.