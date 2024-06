video suggerito

Le trecce da avere quest'estate sono quelle francesi, come Deva Cassel alla sfilata Couture di Dior Deva Cassel, brand ambassador della Maison, era una dea alla sfilata Haute Couture di Dior: la modella, figlia di Monica Bellucci, ha optato per delle trecce alla francese di tendenza in questa estate 2024.

A cura di Arianna Colzi

Deva Cassel

Deva Cassel è una dea alla sfilata Haute Couture di Dior. L'acconciatura della modella, che dallo scorso marzo è fashion and beauty ambassador della Maison diretta da Maria Grazia Chiuri, ricalca il tema della collezione Autunno/Inverno 2024-2025 che si ispira alle divinità e alle ancelle dell'antichità. Pepli, tuniche e abiti drappeggiati fanno da padroni sulla passerella parigini e si unisco a quell'athleisure che sarà il tema dominante proprio a Parigi, a poche settimane dalle Olimpiadi 2024.

L'hairstyle di Deva Cassel alla sfilata di Dior

Abito blu notte con decorazioni floreali sulla lunga conferiscono un'allure statuario e sontuoso a Deva Cassel, che ricorda sempre più mamma Monica Bellucci. La modella e attrice ha scelto un'acconciatura particolare che incrocia lo stile comunemente associato alle donne dell'antica Grecia o Roma e le vibes anni Sessanta degli Hippie o delle giovani donne che popolavano le file dei movimenti studenteschi. Che questa sia l'estate del ritorno delle trecce alla francese non è una novità, visto che si tratta di uno degli hair look più glamour e di tendenza dell'estate 2024.

Deva Cassel da Dior

L'hair look per la sfilata di Dior è stato realizzato da John Nollet, hairstylist che da decenni collabora anche con Charlotte Casiraghi, Vanessa Paradis e la madre Monica Bellucci. Nollet, che possiede anche uno dei saloni più rinomati di Parigi, ha aggiunto delle extensions per allungare i capelli castano scuri di Deva Cassel. L'effetto un po' messy è dato dal fatto che le trecce partono ampie, morbide e un po' spettinate per poi avvitarsi lunghe fino al bacino. Un tocco preppy all'acconciatura è dato dalla frangia lunga che fornisce compostezza e simmetria a tutto l'hairlook.

