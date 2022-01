Le creme riscaldanti per mani e piedi che combattono il freddo: cosa sono e come si usano Sapevi che esistono creme riscaldanti per mani e piedi in grado di generare una piacevole sensazione di calore e di idratare al tempo stesso?

In estate utilizziamo spesso le creme rinfrescanti per alleggerire le gambe, ma sapevi che esistono le creme riscaldanti da utilizzare in inverno per combattere il freddo e idratare mani e piedi. Un rimedio utile per contrastare le temperature più basse e per chi è freddoloso: le creme riscaldanti contengono al loro interno un ingrediente estratto dal peperoncino, la capsaicina, e viene utilizzata abitualmente non solo da chi soffre le temperature invernali ma anche da chi pratica sport all'aperto.

Cosa sono le creme riscaldanti per mani e piedi

Le creme e i balsami riscaldanti per mani e piedi sono prodotti idratanti che contengono al loro interno un estratto del peperoncino, la capsaicina, che a contatto con la pelle genera calore irritando la cute. Si tratta ovviamente di un'irritazione del tutto sicure che non provoca danni all'epidermide, ma che stimola i capillari e aumenta di conseguenza l’afflusso di sangue che crea così una sensazione superficiale di calore. Per le pelli particolarmente sensibili tuttavia, sono indicati ingredienti più delicati, come ad esempio la canfora.

Come si usano le creme riscaldanti

Applicare le creme riscaldanti su mani e piedi è facilissimo: non dovrai fare altro che prelevare una piccola quantità di prodotto e massaggiarla su mani e piedi insistendo particolarmente sulle loro estremità. In pochi istanti si genererà una sensazione di calore piacevole, che sarà però momentanea e superficiale. Mentre l'idratazione agirà a fondo, la sensazione di tepore non sarà in grado di proteggere le mani dal freddo o dalle intemperie e per tanto è consigliato utilizzare comunque i guanti.

I prodotti da provare

Tra i prodotti riscaldanti per i piedi c'è il Balsamo Riscaldante di Gehwol, una crema per i piedi con effetto idratante per pelli normali e secche, che nutre in profondità e ha anche un'azione lenitiva. Da provare anche Bio Organic 99% Natural Orange Extract Warming Hand Cream di Eveline, dall'azione idratante e ammorbidente. Per riscaldare le mani puoi invece utilizzare la Warming Hand Cream di Dr. Severin, arricchita con Olio di Mandorle e Vitamina E perfette per chi soffre di secchezza e pelle screpolata.