Labbra secche e screpolate: 10 rimedi naturali per idratarle Con l’arrivo del freddo le labbra risentono delle basse temperature, seccandosi e screpolandosi. Scopri tutti gli ingredienti naturali da utilizzare per idratarle e ripararle.

A cura di Federica Ambrogio

Con l'arrivo del freddo ritornano anche le labbra secche e screpolate: durante il periodo dell'autunno inverno le basse temperature e il vento possono infatti disidratare le labbra, molto delicata perchè molto più sottile rispetto alla pelle del resto del corpo. Per idratare le labbra e averle sempre morbide e vellutate puoi utilizzare anche dei rimedi naturali a base di burro di Karitè, il miele, l'olio di oliva o di cocco. Scopri tutti i rimedi fai da te e i balsami labbra da utilizzare per combattere le labbra secche!

Perché le labbra si seccano e si screpolano: le cause

Le labbra screpolate possono essere causate da diversi fattori, come le condizioni climatiche ma anche ad esempio carenze vitaminiche o alimentari. Tra le cause più comuni che potrebbero provocare secchezza sulle labbra ci sono:

freddo e temperature basse, come ad esempio quelle invernali

mancanza di vitamine, come ad esempio carenza di vitamina B

disidratazione

utilizzo di cosmetici troppo secchi come matite waterproof e tinte labbra applicate senza idratare correttamente le labbra

Come idratare labbra secche e screpolate: i rimedi naturali

Per idratare le labbra secche e screpolate puoi utilizzare dei rimedi naturali facilissimi da ricreare a casa con ingredienti comuni, oppure utilizzare balsami labbra a base di particolari ingredienti naturali in grado di idratare e nutrire le labbra riparandole e rendendole più morbide e vellutate.

Miele

Il miele è uno degli ingredienti più utilizzati nel campo della cosmetica fai da te grazie alle sue proprietà nutritive. Per idratare le labbra potrai e riparare le screpolature grazie alle sue proprietà emollienti ti basterà applicarlo puro sulle labbra e lasciarlo in posa, ripetendo se necessario l'applicazione durante l'arco della giornata. Sarà sufficiente applicarne uno strato leggero e sottile. Se invece preferisci utilizzare un classico balsamo, il prodotto che fa per te è il Balsamo Labbra al Miele Bio di Beevie, a base di miele, olio di oliva e c'era d'api.

Idratare le labbra secche con il miele

Olio di oliva

L'olio di oliva è un altro degli ingredienti più utilizzati nei rimedi di bellezza fai da te. La vitamina E contenuta al suo interno infatti permetterà alle labbra secche di rigenerarsi e si avere un aspetto più compatto e morbido. Potrai massaggiare l'olio di oliva puro sulle labbra più volte al giorno, direttamente con i polpastrelli o con l'aiuto di un batuffolo di cotone. Tra i prodotti presenti in commercio puoi invece provare il Balsamo Labbra Melograno & Olio di Oliva di eco cosmetics.

Olio di oliva per idratare le labbra secche

Olio di cocco

Tra gli oli più nutrienti per le labbra c'è anche l‘olio di cocco che grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive restituisce idratazione e nutrimento alle labbra. Potrai applicarlo nella sua versione liquida massaggiandolo sulle labbra oppure riporlo per una notte in frigorifero: le basse temperature lo solidificheranno rendendolo un burro, facile e pratico da spalmare per un'azione urto. In commercio esistono tanti prodotti che contengono olio di cocco, come ad esempio il Balsamo Labbra di puremetics.

Olio di cocco, emolliente e nutritivo

Burro di karitè

Tra i burri più comuni utilizzare per idratare e riparare le labbra c'è il burro di karitè, utilizzato spesso per realizzare la maggior parte dei burri dedicati all'idratazione delle labbra. La sua versione pura è perfetta per idratare e ammorbidire le labbra, ma durante la stagione invernale protegge anche le labbra dal freddo prevenendo screpolauture. Tra i burri presenti in commercio puoi provare Hot Cocoa Lip Balm di Crazy Rumors, realizzato con burro di karitè biologico.

Idratare le labbra secche con il burro di karitè

Cera d'api

La cera d'api è un vero toccasana per le tue labbra: oltre a idratarle, protegge le labbra dal freddo e dagli agenti esterni, evitando così secchezza e screpolature. Grazie alla vitamina A poi, favorisce anche la rigenerazione cellulare. Da provare il celebre Balsamo Labbra alla Cera d'Api di Burt's Bees, con cera d’api, vitamina E, un pizzico di olio di menta piperita e olio di cocco nutre e idrata le labbra secche.

Burt’s Bees – Balsamo Labbra alla Cera d’Api

Rosa canina

La rosa canina, e in particolare l'olio che si estrae dalla pianta, ha un notevole potere idratante grazie agli acidi grassi essenziali e alla vitamina E. Utilizzato sulle labbra, conferisce non solo idratazione ma anche turgore, rendendole più piene e compatte. Potrai applicare l'olio direttamente sulle labbra, massaggiandolo per farlo penetrare in profondità. Da provare anche il burro labbra nutriente e riparatore di Potentilla alla rosa canina e miele che dona nutrimento e protezione.

La rosa canina idrata le labbra secche

Aloe vera

Tra i tanti benefici dell'aloe vera ci sono anche quelle nutrienti e idratanti per le labbra. Sapevi infatti che l'aloe ha anche delle proprietà antinfiammatorie utili per lenire il fastidio causato dalle labbra secche, e che favorisce l'idratazione e il nutrimento? Potrai applicare il gel di aloe puro sulle labbra per creare un impacco urto, oppure utilizzare i balsami che contengono questo ingrediente come l'Aloe Balsamo Labbra Biologico de I Provenzali.

Aloe vera per idratare le labbra secche

Olio di mandorle

L'olio di mandorle dolci ha un forte potere idratante, lenitivo, elasticizzante ed emolliente ed è quindi in grado di reidratare rapidamente il film idrolipidico delle labbra, rendendole morbide e levigate. Anche in questo caso potrai utilizzare il prodotto puro sulle labbra, massaggiandone una piccola quantità oppure lasciandolo in posa durante la notte per un'azione super idratante. Tra i balsami a base di olio di mandorle da provare c'è il Lip Balm di Martina Gebhardt, un'emulsione ecobio nutriente e idratante, rende le labbra morbide ed elastiche.

Idrata le labbra con l’olio di mandorle

Cetriolo

Anche il cetriolo ha proprietà idratanti da utilizzare sulle labbra secche ed è un ottimo rimedio fai da te, economico e pratico. Ti basterà infatti sfregare una fettina di cetriolo sulle labbra per qualche minuto, ripetendo l'azione due volte al giorno, per vedere le tue labbra più morbide e levigate. Il balsamo da provare è invece il Balsamo labbra con estratto di cetriolo di Uroda Melisa.

Come idratare le labbra con il cetriolo

Avocado

Tra gli alimenti, anche l'avocado è un ottimo alleato per idratare le labbra secche: è infatti un frutto idratante, emolliente e riequilibrante, che dona elasticità e reintegra il film idrolipidico dell'epidermide. Da provare sotto forma di composto creato con la polpa di avocado, miele e olio da massaggiare sulle labbra, oppure applicando lo Stick Labbra all'Avocado di The Body Shop.