video suggerito

La principessa Anna ha cambiato l’acconciatura per la prima volta dopo 50 anni La principessa Anna, nota per il suo chignon da ballerina, ha cambiato il tono dei capelli per la prima volta dopo decenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La principessa Anna

La principessa Anna d'Inghilterra, secondogenita di Elisabetta II, ha cambiato pettinatura per la prima volta dopo mezzo secolo. Lo scorso sabato, in occasione del Royal British Legion Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra, si è unita alla Famiglia Reale per rendere omaggio alle legioni britanniche insieme al nipote William e alla moglie Kate Middleton. La Principessa Reale ha sfoggiato un abito nero abbinato a una giacca sartoriale con revers in raso. Tutte le attenzioni, però, erano per la sua acconciatura, diventata quasi mitologica per gli appassionati di vicende reali.

Il nuovo colore di capelli della principessa Anna

La Principessa Anna ha sfoggiato anche una spilla d'argento con una grande perla ovale – una spilla che si ritiene sia stata indossata dalla Regina Elisabetta, la Regina Madre, durante il battesimo del Principe Michael di Kent nel 1942. La Principessa Reale ha portato per la prima volta la spilla durante la cena annuale della Royal Academy of Engineers nel luglio 2023. Le perle sono ritenute un gioiello più discreto, meno appariscente dei diamanti e più rispettoso da indossare durante i periodi di lutto. I più attenti seguaci dello stile di Corte, però, hanno notato il cambiamento nei capelli.

Il nuovo colore della principessa Anna

Acconciati nel suo caratteristico chignon da ballerina, i capelli castani della principessa Anna sono apparsi molto più scuri del solito: la reale ha sfoggiato una chioma color cioccolato intenso che ha messo in risalto il rossetto rosso da cui non si separa mai. I capelli della Principessa Anna sono sempre raccolti in uno chignon bouffant voluminoso e ordinatamente appuntato da circa cinquant'anni.

Leggi anche Kate Middleton di nuovo in pubblico a Londra: i gioielli sono un omaggio alla regina Elisabetta II

La principessa Anna al Festival Of Remembrance