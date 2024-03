Il rossetto rosso si usa come blush: il trucco di Giulia Salemi per creare una sfumatura perfetta Giulia Salemi ne sa una più del diavolo in fatto di trick beauty: ecco qual è il segreto di cui si serve regolarmente per creare una perfetta sfumatura di blush sulle guance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi non è più semplicemente una star della tv italiana, è diventata un’ammirata influencer da milioni di followers capace di ispirare mode e tendenze di stagione. Al di là degli abiti che sfoggia e delle sfilate a cui partecipa regolarmente, la sua più grande passione è da sempre il make-up e non sorprende che spesso realizzi dei tutorial per vantare un aspetto impeccabile con l’uso di pochissimi prodotti per il viso. Da qualche tempo a questa parte si serve di TikTok per postare video simili ed è proprio lì che nelle ultime ore ha rivelato il segreto di cui si serve regolarmente per creare la tonalità di blush perfetta per il suo incarnato: ecco tutto ciò che bisogna fare.

Come creare il blush perfetto

L’avevamo lasciata mentre usava un broccolo per creare delle lentiggini fake sulle guance, oggi ritroviamo Giulia Salemi ancora una volta su TikTok ma alle prese con il trick beauty per applicare il blush in modo perfetto. Non serve nessun prodotto ricercato o difficile da reperire, bastano il rossetto e il correttore, che mixati riescono a donare una meravigliosa tonalità rosata agli zigomi.

La "x" sullo zigomo

Per ottenere un effetto "cremoso" impeccabile è necessario creare una specie di x su ogni zigomo con i due differenti cosmetici, poi bisogna stendere tutto con un dito fino a quando non si raggiunge una tonalità uniforme. Il risultato sarà assolutamente perfetto e donerà un colorito meraviglioso al viso.

Il risultato finale

Quali colori scegliere per correttore e rossetto

L’unica cosa che rimane da chiedersi è: quali colori vanno scelti per evitare l’effetto “clown”? Come la stessa Giulia Salemi ha spiegato nella didascalia del post, è necessario abbinare il classico rossetto rosso a un correttore ben preciso, quello della tonalità che si adegua meglio al proprio incarnato (nel suo caso la nuance è vicina a un nude olivastro). A quel punto si può usare più o meno rossetto a seconda del look che si desidera e il gioco è fatto. In quante proveranno questo trick e smetteranno di spendere decine di euro in blush che non le soddisfano abbastanza?