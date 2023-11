Il prodotto beauty dell’inverno 2023 è il fondotinta in siero: le proprietà e come utilizzarlo La texture leggera del siero si unisce alla coprenza del fondotinta per idratare la pelle e coprire le impurità.

A cura di Arianna Colzi

Con l'arrivo dell'inverno dobbiamo dire addio all'abbronzatura per dare il benvenuto a una carnagione più spenta e soggetta ad arrossamenti. Per uniformare l'incarnato molte persone introducono nella propria beauty routine il fondotinta. Nell'inverno 2023, il prodotto indispensabile per il nostro trucco è il fondotinta in siero che uniforma, deterge e illumina il viso nelle fredde giornate invernali. Abbiamo selezionato i sette prodotti migliori.

I sette fondotinta in siero da avere nel beauty

Il plus dei fondotinta in siero sta nella loro texture, molto più fluida e leggera di un fondotinta in crema. Alcuni di questi prodotti hanno anche delle caratteristiche anti età e possono essere utilizzati anche come SPF sia in inverno in città che in estate. Tra i cosmetici selezionati ci sono anche quelli senza oli e parabeni, ideali anche per tutti coloro che hanno pelle acneiche e vogliono coprire le imperfezioni.

Collistar Fondotinta Siero Nudo Perfetto – Il packaging è quello delle celebri Gocce magiche Collistar ma la copertura di questo fondotinta in siero unisce le proprietà coprenti del fondotinta con i principi del SPF 15. È l'ideale per una base trucco compatta e uniforme e non troppo invasiva. Prezzo: 37 euro.

Maybelline Super Stay Skin Tint 24H – Anche Maybelline ha realizzato un fondotinta in siero adatto a tutte le pelli. Disponibile in otto tonalità, il Super Stay skin tint ha la leggerezza di un siero e la durata di un fondotinta: è una perfetta base per un trucco che deve durare un'intera giornata in ufficio o comunque fuori casa. Prezzo: 15 euro.

Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF – Il brand di cosmetici Clinique ha unito l'efficacia di un fondotinta e le proprietà lenitive di un siero. L'effetto è opaco come tutte le skin tint ma le proprietà della crema SPF lasciano la pelle luminosa. Prezzo: 37,99 euro.

Bionike Defence Color Fondotinta – Anche Bionike ha realizzato un fondotinta in siero adatto per gli incarnati sensibili che presentano impurità o i primi segni del tempo che passa. Il siero, infatti, ha un effetto anti età che rimpolpa anche le pelli più spente. L'effetto è nude assicura un risultato naturale. Prezzo: 15,90 euro.

Deborah Skin Booster Fondotinta In Siero – Disponibile in 4 nuance, il fondotinta con il contagocce di Deborah rilascia un effetto "no make up". Sono sufficienti poche gocce per coprire le impurità. La presenza di vitamina C nel prodotto rende la pelle più sana e luminosa anche nelle grigie giornate d'inverno. Prezzo: 13 euro.

MAC Studio Waterweight SPF 30 Foundation – Senza parabene e senza prodotti oleosi, il fondotinta in siero di Mac protegge la pelle con il principio SPF contenuto al suo interno. La copertura dà un effetto "matte" idratando al tempo stesso la pelle. Sono disponibili più di 15 tonalità. La copertura è media, rendo questo fondotinta perfetto come base a cui aggiungere altri concealer. Prezzo: 34, 99 euro.

Too Faced Born This Way Healthy Glow Spf 30 Moisturizing Skin Tint – Anche Too Faced ha realizzato un fondotinta con la formula siero. Arricchito dalla protezione SPF30, il siero non contiene oli e copre la pelle senza appesantirla: l'effetto finale è quello di una crema che copre le impurità, lasciando la pelle idratata. Prezzo: 38 euro.