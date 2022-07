Il make up dell’estate 2022: la tendenza trucco labbra juicy lips Brillanti e vitaminiche: il trucco più trendy dell’estate 2022 rende le labbra protagoniste con la tendenza juicy lips. Ecco come ricrearla a casa e i rossetti, gloss e balm da provare.

A cura di Federica Ambrogio

Hai mai sentito parlare di Juicy Lips? È il trend make up labbra più hot del momento che vuole labbra lucide, glossy e letteralmente succose. Labbra in primo piano a patto che siano rese luminose e scintillanti dal gloss, applicato sopra il rossetto. Potrai scegliere nuance naturali oppure dare un tocco di colore con sfumatura più accese e vitamine come il rosa, il fucsia e il corallo, perfetti per il make up della bella stagione. Scopri nella gallery i look da copiare e i prodotti da utilizzare!

Tendenza juicy lips per l'estate 2022

Dimenticate per un momento i rossetti e le matite opache e dall'effetto vellutato: le labbra dell'estate 2022 sono glossy e luminose. La tendenza per il trucco labbra dell'estate si chiama juicy lips, letteralmente "labbra succose" e ricorda il trend della labbra effetto sorbetto di qualche anno fa. Le labbra si vestono di gloss, rossetti lucidi e balm colorati che rendono vivaci e colorate le labbra, ma soprattutto luminose e scintillanti. Per creare il make up labbra più trendy del momento avrai diverse possibilità. Chi ama i make up soft e naturali potrà delineare le labbra con una matita tono su tono con il colore naturale e poi applicare un gloss luminoso su tutte le labbra, ottenendo così un effetto juicy. Per dare un tocco di colore leggero, alla matita neutra potrai abbinare un gloss leggermente colorato. Per chi vuole un effetto luminoso ma non troppo glossy saranno invece perfetti i balm colorati, che idratano e illuminano le labbra. Se vuoi invece realizzare un effetto bold, pieno e colorato, potrai applicare il tuo rossetto preferito dopo aver delinato il contorno labbra con la matita, applicando come tocco finale il gloss su tutte le labbra.

Tra le ultime novità, il gloss da provare è il Lip Gloss di Anastasia Beverly Hills che ti permetterà di avere una massima brillantezza e un finish luminoso con un solo passaggio. Se vuoi invece un effetto più delicato è perfetto Ultra Shine Lip Color di Tom Ford, che combina l'applicazione in una sola passata del rossetto, la lucentezza del gloss e l'idratazione del balsamo. Il lip gloss che non può mancare nel tuo beauty case è il Lip Lacquer di e.l.f. Cosmetics, il lucidalabbra arricchito di vitamine A ed E che dona una brillantezza estrema.