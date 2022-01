Il colore beauty di gennaio è il viola: ombretti, matite e smalti da provare per il tuo look Il colore beauty più cool di gennaio è il viola, da utilizzare per intensificare lo sguardo, colorare le labbra e creare nail art di tendenza. Scopri tutti i cosmetici da provare!

A cura di Federica Ambrogio

Il 2022 non poteva che iniziare con il viola come protagonista dei colori più cool per make up e nail art: da quanto Pantone ha eletto come colore dell'anno la nuance Very Peri il viola trionfa tra le tendenze beauty del nuovo anno. Eye liner dai colori pop, ombretti intensi e persino rossetti vivaci e audaci saranno al centro dell'attenzione per i look invernali più trendy. Scopri nella gallery tutti i cosmetici da utilizzare per creare il tuo beauty look di tendenza!

Viola, il colore beauty di gennaio

Il viola sarà uno dei colori più gettonati per i beauty look del 2022: oltre al Very Peri vedremo le nuance come il prugna, il melanzana, il viola acceso e il lilla come protagonisti di make up e manicure. Il viola può essere declinato nelle sfumature più fredde che virano al blu per esaltare al meglio le carnagioni fredde e rosate, oppure più calde e avvolgenti per valorizzare al meglio le carnagioni ambrate e dorate. Il viola poi è perfetto per illuminare gli occhi con le iridi verdi e azzurre ma può rendere magnetico anche uno sguardo con gli occhi più scuri, come ad esempio quelli nocciola o marroni.

Un colore non scontato che può rendere particolare ogni make up e manicure. Per le nail art puoi provare a realizzare la french manicure colorata abbinando la lunetta viola a una base rosata naturale, oppure creare una swirl nail art, la manicure dalle linee morbide e arrotondante che spopolava la scorsa estate e che è ancora di tendenze per l'inverno: provala abbinando diversi toni di viola per una nail art ancora più glamour. Per il trucco occhi invece potrai sbizzarrirti tra smokey eyes e sfumature, abbinando al viola delle gradazioni di colore tono su tono oppure abbinandolo al nero e al marrone se vuoi un look tradizionale, oppure al blu e al verde se vuoi un trucco più estroso ed eccentrico. Se vuoi dare un tocco di colore al tuo make up senza esagerare puoi provare il reverse eyeliner, colorando la rima inferiore dell'occhio, oppure realizzare un eyeliner bicolor abbinando la linea viola alla classica nera. Se ami i make up look audaci potrai osare con il viola anche sulle labbra con gloss e rossetti dai colori intensi.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Tra le palette imperdibili da provare per realizzare un trucco occhi con le sfumature del viola c'è la Retro Palette di Natasha Denona che contiene 15 colori di ombretto dal rosa al lilla, passando per viola, prugna e melanzana sia nella versione opaca che shimmer. Per chi ama definire gli occhi con la matita il cosmetico perfetto è la Crushliner di Yves Saint Laurent che renderà lo sguardo intenso e magnetico con una tenuta waterproof, mentre per chi predilige linee grafiche e precise sarà ideale il New Super Colour Waterproof Eyeliner di Kiko. Per utilizzare il viola anche sulle labbra potrai provare il Dior Addict Lip Maximizer di Dior Backstage, il gloss rimpolpante che dona un velo di colore leggero e luminoso. Se invece vuoi un colore audace e intenso potrai colorare le tue labbra con Liquid Suede Cream di NYX Professional Makeup, una tinta labbra ultra matte dal colore intenso e vibrante.