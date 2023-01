I tagli genderless da provare: dal mullet al bowl cut Tra le ultime tendenze ci sono i tagli di capelli ultra versatili e genderless, in grado di valorizzare sia l’uomo che la donna, adattandosi perfettamente a chi li indossa.

A cura di Federica Ambrogio

Chi l'ha deciso che un taglio di capelli può definire un genere? Siamo stati abituati per molto tempo a suddividere i tagli da uomo e da donna in base alle loro caratteristiche, ma esistono invece dei tagli genderless in grado di valorizzare sia i volti maschili che femminili, senza nessuna distinzione. Tagli sbarazzini, dai più corti come il buzz cut a quelli più lunghi come il mullet, portati indistintamente da uomini e da donne. Ecco 10 look unisex da cui prendere ispirazione!

Mullet

Il mullet è uno dei tagli di capelli più amati degli ultimi anni. Di Ispirazione anni '80, sbarazzino e versatile, è stato indossato indistintamente da uomini e da donna. Celebre quello indossato da Úrsula Corberó, uno dei più copiati. Il mullet è caratterizzato da capelli lunghi sulla nuca e lunghezze invece più corte davanti e sopra la testa. C'è chi lo porta cortissimo e chi invece preferisce la versione extra long. Generalmente è portato con uno styling spettinato ad hoc, ma c'è anche chi osa con l'effetto bagnato.

Bowl Cut

Il taglio "a scodella" è un altro dei tagli genderless amatissimo sia da uomini che da donne. C'è chi l' porta geometrico e preciso con un taglio netto e super dettagliato, chi gioca con linee grafiche che creano movimento e chi ancora lo porta con il capello riccio naturale.

Il bowl cut della collezione Elise di Elise Antoine

Buzz cut

Cortissimo, da portate anche con colori pop e vivaci: il buzz cut è un taglio caratterizzato dalla sua lunghezza XS, quasi rasato. Lo hanno indossato attori come Aron Piper ma anche modelle come Cara Delevingne: richiede pochissima manutenzione a casa perchè non ha bisogno di cure particolari data la sua (non) lunghezza, ma è necessario riprendere il taglio molto spesso per averlo sempre impeccabile.

Pixie cut

Uno dei tagli più amati di sempre: il pixie cut rende protagonista il ciuffo frontale maxi, linee mosse e sbarazzine, da portare liscio o pettinato all'indietro o ancora con un movimento morbido e naturalissimo. Il genere femminile solitamente lo porta con uno styling ordinato e preciso, mentre l'uomo lo preferisce spettinato e più naturale.