Come preparare i piedi ai sandali: tutti gli step da seguire per la pedicure estiva Vuoi avere piedi perfetti per sfoggiare sandali e scarpe aperte? Ecco tutti i consigli da seguire per una perfetta pedicure estiva e per dire addio a vesciche e irritazioni.

A cura di Federica Ambrogio

Lush

Con l'arrivo della bella stagione ritornano i sandali: croce e delizia di ogni donna, le scarpe aperte richiedono una pedicure impeccabile, con uno smalto che renda i piedi ancora più in primo piano. Se vuoi evitare vesciche, sfoghi e irritazioni causate da un paio di scarpe nuove devi optare per qualche trucchetto da utilizzare prima di indossare i tuoi sandali preferiti. Prima di indossare le scarpe aperte, dovrai prenderti cura dei tuoi piedi. Prenota un appuntamento nel tuo centro estetico di fiducia, o se sei una beauty addicted coccolati con una pedicure fai da te. Ecco tutti gli step per avere piedi perfetti!

Il primo step è il pediluvio per ridurre i gonfiori

Per ammorbidire i piedi potrai iniziare con un pediluvio: l'ideale è sciogliere qualche goccia di olio essenziale nell'acqua fresca per ottenere un effetto rinfrescante e rilassante. In questo modo non solo ti rilasserai prima della pedicure, ma ammorbidirai le zone più critiche come i talloni e otterrai un effetto drenante che permetterò di sgonfiare piedi e caviglie.

Inizia la pedicure con un pediluvio

Prosegui la pedicure estiva con un trattamento esfoliante

Elimina la pelle secca con un un esfoliante: puoi crearlo a casa tua miscelando zucchero di canna e yogurt oppure, se hai almeno un'ora di tempo per coccolarti, puoi indossare degli appositi calzini. Il trattamento più in voga del momento si chiama Baby Foot e prevede l'utilizzo di calzini idratanti che eliminano le cellule morte e ti permettono di ottenere piedi morbidissimi e lisci, proprio come quelli di un bambino. Per eliminare calli e duroni puoi aiutarti con una pietra pomice, oppure con un apposito strumento in grado di rimuovere la pelle morta.

Scegli lo smalto estivo da applicare sulle unghie

Dopo aver preparato i piedi, è il momento dello smalto! Lima delicatamente le tue unghie facendo attenzione a smussarne gli angoli, in modo da evitare le unghie incarnite. Utilizza una lima 4 facce oppure un buffer per ottenere una superficie liscia e omogenea sulla quale applicare lo smalto. Per prima cosa stendi una base rinforzante, in modo che le unghie non si spezzino se vengono "stressate" dalle calzature, poi applica lo smalto lasciandolo asciugare con cura.

Applica lo smalto per una pedicure impeccabile

Concludi la pedicure con la crema idratante per ammorbidire i talloni e i calli

Ultimo step per una pedicure impeccabile è la crema: utilizza un prodotto idratante massaggiandolo con cura soprattutto nelle zone più critiche come i talloni e le zone dove compaiono i calli. Perfette le creme idratanti e rinfrescanti, soprattutto nel periodo più caldo, ma sono ideali anche quelle più nutrienti e idratanti che ti permetteranno di prevenire secchezza e screpolature.

I consigli per evitare le vesciche e i tagli

La pedicure può essere impeccabile, ma a volte le scarpe sono in grado di rovinare anche un piede perfetto con tagli, vesciche e rossori. Prima di indossarle quindi, sarà fondamentale preparare il piede nel modo corretto. Se la scarpa è nuova e particolarmente stretta, prima di indossarla cammina per qualche giorno indossano la calzatura "incriminata" con un calzino di spugna. In questo modo renderai la scarpa più morbida e larga, e non ti darà più fastidio. Se hai poco tempo, scalda i calzini con il phon e indossali con la scarpa per 10 minuti.

Per evitare tagli e vesciche in punti strategici puoi utilizzare i cuscinetti in gel o silicone da inserire dentro le scarpe, oppure applicare dei cerotti invisibili che ostacoleranno la comparsa di bolle o vesciche. Se non ti piace l'idea del cerotto, applica della vaselina sulle dita e sui talloni dove abitualmente si formano le bolle, in modo che la crema funzioni da barriera protettiva. Se è troppo tardi e la bolla si è già formata non agire d'impulso bucandola: cambia calzatura scegliendone una che non dia fastidio alla zona colpita e attendi che l'irritazione scompaia.