Botticelli Brunette: il colore di capelli ispirato alla Venere è la tendenza per la primavera La nuance che mixa castano e biondo scuro è caratterizzata da riflessi ramati che illuminano i lineamenti e si presta ad ogni incarnato è perfetta per iniziare la bella stagione.

A cura di Annachiara Gaggino

La tendenza capelli per la primavera si ispira all’arte. Chi volesse iniziare la bella stagione con un cambio look può prendere spunto dalla Venere di Botticelli. Il celebre quadro esposto agli Uffizi dove si vede la dea dell’amore nascere dalla spuma delle acque dell’isola di Cipro non incanta solo gli appassionati di arte, ma le morbide onde che cadono lungo le spalle di Afrodite hanno conquistato anche gli hair stylist. Non sono solo i lunghi boccoli ad essere ripresi nelle acconciature, ma anche la nuance particolare che il pittore rinascimentale propone.

Il Botticelli Brunette

La Venere del Botticelli, quindi, lancia il colore perfetto per l'arrivo della primavera (altro celebre quadro dell'artista, tra l'altro), dai toni caldi, perfetti da sfoggiare con i primi raggi del sole. La gradazione è un mix tra castano e biondo scuro, caratterizzata da riflessi ramati, una sfumatura di "bronde" perfetta per chi ha i capelli scuri per illuminare il volto. Un colore versatile che si adatta perfettamente a ogni tipo di carnagione se si bilanciato perfettamente luci e ombre.

Il segreto sta nel baulage, che non deve eliminare completamente il contrasto ma evitando accuratamente l'effetto méches anni Novanta. Le ciocche più vicine al volto devono essere di una o due tonalità più chiare rispetto al colore naturale ed enfatizzate da sfumature calde o fredde in base all'incarnato.