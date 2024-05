video suggerito

Air Touch, la nuova tecnica per schiarire i capelli senza danneggiarli La tecnica di schiaritura del momento arriva dritta dalla Russia: è l’Air Touch, che utilizza il “getto d’aria” per separare le ciocche e donare un effetto naturale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @lenkanikitina

Ultimamente si sente molto parlare della tecnica di colorazione Air Touch, messa a punto dal parrucchiere russo Vladimir Sarbashev nel suo salone di bellezza a Mosca. L'esperto si è reso conto che il problema principale, quando si tratta di realizzare delle schiariture sulla chioma, è tenere sotto controllo la successiva ricrescita. L'effetto più temuto dai clienti è proprio veder poi un netto contrasto tra il colore naturale all'attaccatura e la tinta appena sotto. L'hair stylist ha ben pensato di provvedere in prima persona a un nuovo sistema, capace di ovviare a questo problema e, contemporaneamente, di risultare meno aggressivo sui capelli, per danneggiarli il meno possibile. Difatti il suo Hair Touch richiede un po' più di tempo per essere realizzato, ma è meno aggressivo delle tradizionali tecniche di hair colouring. La tecnica punta alla valorizzazione più che allo stravolgimento, difatti è perfetta per chi vuole ottenere un risultato molto naturale.

Cos'è l'Air Touch, la tecnica per schiarire i capelli con un effetto naturale

Il processo di schiaritura, si sa, è uno dei più aggressivi per il capello. Vladimir Sarbashev, nel concepire il suo Hair Touch, ha pensato a qualcosa che risultasse delicato sulla chioma, che la valorizzasse in modo naturale, così da tenere anche a bada la ricrescita. C'è, infatti, un impiego inferiore di prodotti chimici e la percentuale di capelli coinvolti nella schiaritura è decisamente più bassa del solito. Questo perché ci si concentra soltanto su una sezione in particolare.

Instagram @danielabatrincea_hmua

Come si fa: tempi e modalità della schiaritura dei capelli

Chi decide di provare l'Hair Touch deve mettere in conto di dover passare dal parrucchiere diverse ore: meglio controllare bene l'agenda, prima di fissare un appuntamento e assicurarsi di non avere altri impegni! Si procede separando i capelli aiutandosi con il getto di aria fredda del phon. Non a caso il nome della tecnica significa proprio "colpo d'aria". Le ciocche vengono esaminate una a una, in modo da selezionare quali capelli decolorare e quali no. Si dividono i capelli fragili, quelli danneggiati, quelli più forti e lunghi, da lavorare poi in modi diversi. Questo passaggio va fatto con precisione e meticolosità, perché è da qui che dipende tutto il risultato finale. Dopo, si procede con l'applicazione del decolorante a bassi volumi: ecco perché serve molto tempo di posa.

Instagram @gulevich.vladimir

Capelli biondi e castani: per chi è indicata

La tecnica, virale in Russia, sta conquistando anche l'Italia. Piace a chi cerca un effetto naturale e sfumato, senza stacchi netti con la ricrescita. La gestione di quest'ultima è facilitata, proprio perché c'è una differenza di colore con le radici meno accentuata e meno visibile. L'Air Touch è perfetto sul biondo, che viene reso ancora più brillante scongiurando l'ingiallimento. Ma si presta benissimo anche sul castano, dove ovviamente il problema della ricrescita è più sentito.

Instagram @gulevich.vladimir

Le principali differenze con il Balayage

A differenza del balayage e dello shatush, l'Air Touch visivamente regala un effetto molto omogeneo e ammorbidito, perché consente di realizzare schiariture naturali senza stacchi netti con la ricrescita. La sua durata oscilla dai 2 ai 3 mesi, ma servono circa 5 ore per realizzarlo. Il costo si aggira attorno ai 350 euro.