Zverev show: “Io e te non siamo capaci di fare un’intervista normale. Tra noi non funzionerà mai”

Alexander Zverev ha superato brillantemente il primo turno degli Australian Open. Il tennista tedesco, finalista con Sinner un anno fa, non aveva ostacolato agevolissimo. Ma pur perdendo il primo set è riuscito a vincere con il canadese Diallo. Ma a conti fatti di Zverev si è parlato molto più per l'intervista che ha rilasciato sulla Rod Laver Arena, nella quale ha dato spettacolo insieme ad Andrea Petkovic, ex tennista tedesca, è stata tra le prime dieci, da anni è una bravissima talent della TV.

Zverev batte Diallo, poi fa una spassosa intervista

Primo set perso al tie-break, poi una passeggiata e vittoria con il punteggio di 6-7 6-1 6-4 6-2. Zverev sul campo sorridente per il successo e il passaggio del turno nell'intervista ha inizialmente commentando in modo canonico, cioè quasi banale, la sua partita, sottolineando di essere appena alla terza partita del 2026. Continuando la chiacchierata si è fatta più interessante. In primis perché Zverev ha rifilato una bordata ai suoi critici: "Così devo giocare, lo so bene. Non ho bisogno di 58 specialisti o di 80 milioni di tedeschi che me lo dicano in ogni torneo dello Slam".

La proposta di matrimonio: "Dov'è l'anello?"

Tra una domanda e una risposta è arrivata pure una proposta di matrimonio per Zverev, che l'ha sentita ed ha visto il cartello: ‘Zverev marry me", cioè sposami. Simpaticamente è stato al gioco: "Ehi amico, dov'è l'anello? Ci sto credendo, voglio un anello". Le telecamere indugiano il proponente e il pubblico sorride. Ma l'ilarità aumenta quando iniziano a chiacchierare, quasi come fossero da soli, Zverev e Andrea Petkovic, ex giocatrice che da tempo conosce il numero 3 del mondo.

A Petkovic: "Tra noi non funzionerà mai, sul campo"

Il siparietto è divertente: "Noi non siamo capaci di fare un'intervista sul campo, un'intervista normale", dice lui. Lei gli risponde: "Hai visto, ho iniziato seriamente, cercavo di fare un'intervista professionale". "No, non farlo mai", ribatte Zverev, che aggiunge: "Tra noi non funzionerà mai". Petkovic glissa ed è pronta a fare un'altra domanda. Lui capisce di aver detto una frase interpretabile in più modi e aggiunge: "Sul campo". I due continuano a sorridere e si abbracciano con tanto affetto, con l'applauso del pubblico in sottofondo.