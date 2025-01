video suggerito

Sinner imbarazzato davanti alle sue foto sul maxi-schermo agli Australian Open: “Cosa è successo lì?” Jannik Sinner dopo la partita di esibizione con Tsitsipas è stato protagonista di un simpatico giochino nell’intervista a caldo. Sinner si è imbarazzato vedendo due sue fotografie, incalzato dalle domande dell’ex tennista Andrea Petkovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si sta preparando alla difesa del titolo degli Australian Open. Il numero 1 della classifica ATP ha vinto anche la seconda partita di esibizione, quella con Tsitsipas. Dopo la sfida Sinner ha fatto impazzire gli spettatori presenti a Melbourne quando ha risposto a una divertente domanda, fattegli dall'ex tennista Andrea Petkovic, su due sue fotografie, scattate, lo scorso settembre, con due star internazionali. Un giochino che ha messo in imbarazzo Jannik.

Sinner commenta le foto con Wintour e Dunst

Vittoria in due set anche con Tsitsipas, nella seconda esibizione dell'Opening Week. Al termine dell'incontro Sinner, che esordirà lunedì contro Jarry, è stato grande protagonista in un'intervista che si è rivelata estremamente divertente e che ha strappato un forte sorriso pure allo stesso Jannik. All'italiano vengono mostrate due sue fotografie: la prima lo vede immortalato con Anna Wintour, direttrice di Vogue dal 1988, una delle massime autorità nel campo della moda, nonché grande appassionata di tennis, amica di Federer e Serena Williams. Nell'altra è con Kirsten Dunst, popolarissima attrice americana.

"Sto meglio su un campo da tennis"

In entrambe le immagini non si vedono sorrisi giganteschi né da una parte né dall'altra. Petkovic glielo dice così: "Jannik abbiamo preparato alcune tue foto. La prima è con Anna Wintour, l'altra è con Kirsten Dunst. Sarò onesta con te: non sembrano molto contente di essere lì con te. Cosa è successo lì?".

Leggi anche La reazione scontrosa di Djokovic alla domanda di chiarimenti sull'avvelenamento patito in Australia

Gli spettatori sorridono. Sinner pure, non prima però di essersi messo le mani sul volto e aver mostrato un leggero imbarazzo. Poi dopo aver riordinato le idee risponde: "Non lo so. Però questa è una buona domanda. Davvero non so cosa dire. Io sto meglio su un campo da tennis che in questo genere di situazioni. Ma almeno sulla mia faccia si vede che ero felice di essere lì".

L'incontro con Wintour e Dunst alla Fashion Week di Milano

Lo scorso 20 settembre, pochi giorni dopo aver vinto gli US Open, Jannik Sinner è stato uno dei grandi protagonisti della Fashion Week e a Milano, negli eventi dedicati a Gucci (uno dei suoi sponsor) che ha presentato la collezione primavera – estate per il 2025. E in quell'evento Sinner ha avuto modo di incontrare diverse celebrità, inclusi il cantante coreano Jin, l'attrice Kirsten Dunst e Anna Wintour.