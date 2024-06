video suggerito

Zverev esce dal campo dopo un solo minuto di finale contro Alcaraz: scena insolita al Roland Garros Zverev esce dal campo dopo un solo minuto della finale del Roland Garros 2024 contro Alcaraz per cambiare la racchetta: una scena alquanto insolita e sorprendente per una finale Slam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si sfidano sul campo Philippe Chatrier per la finale del Roland Garros 2024. Subito dopo l'inizio del match si verifica un episodio alquanto particolare, perché Zverev dopo un minuto di gioco si reca verso la borsa e cambia la racchetta.

Una scena davvero insolita. Dopo il sorteggio, guidato dal giudice di sedia Renaud Lichtenstein, Carlos Alcaraz che ha scelto, come sempre, di rispondere e questo ha portato ad un evento insolito dopo un solo minuto di partita: Zverev apre con un doppio fallo e subito dopo va verso la sua panchina e inizia a frugare nella sua borsa, cambiando le racchette.

Sascha Zverev è partito al servizio ma ha fatto segnare subito due doppi falli: la tensione è enorme per il tennista tedesco, che si è recato verso la sua panchina ed è andato a cambiare la racchetta. Una scena alquanto insolita e sorprendente per una finale Slam: cambiare racchetta dopo un minuto di gioco non è così usuale.

Si tratta di una finale a dir poco inedita per il Roland Garros perché dopo vent'anni non ci sarà nessun rappresentante dei ‘Big 3', ovvero non ci saranno in campo Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer: ci sarà un nuovo campione, che uscirà dal duello tra lo spagnolo Alcaraz, 21 anni e già vincitore degli US Open 2022 e Wimbledon 2023; e il tedesco Zverev, 27 anni e alla ricerca del suo primo ‘titolo' dopo aver perso il Finale US Open 2020 con l'austriaco Dominic Thiem.

Tensione nelle conferenza di Zverev dopo la semfinale

Tensione altissima nella conferenza stampa dopo la semifinale vinta da Zverev con Ruud. La domanda di un giornalista, riguardante la brutta storia di presunti abusi e violenze nei quali era stato coinvolto il tedesco ha scatenato l'irritazione del tennista: "Sono innocente, adesso basta farmi domande su questa cosa. Non ne voglio più sentire, né parlare".