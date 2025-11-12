Zverev esasperato da Sinner ma vuole sfidarlo di nuovo: “Spero di incontrarlo questa settimana”

Alexander Zverev ha perso per la quinta volta consecutiva contro Jannik Sinner. Dopo la partita delle ATP Finals ha argomentato la sconfitta e ha detto di voler incontrare Sinner ancora in questa settimana a Torino.

Alexander Zverev per la terza volta in meno di tre settimane ha giocato e perso contro Jannik Sinner. Stavolta a Torino non ha giocato male, ha commesso degli errori sì, ma si è procurato pure sette palle break, tutte annullate dall'italiano con dei servizi vincenti. Durante l'incontro ha mostrato di essere seccato e a tratti nervoso. Dopo la partita ha detto di voler incontrare presto Sinner, e in modo sottile si è augurato di ritrovarlo nella finale delle ATP Finals.

Sinner implacabile al servizio contro Zverev

Sinner è stato chirurgico. Un avvio di partita complesso, con due palle break annullate e quattro aces nel primo game. La fotografia del primo gioco è stata anche la fotografia della partita. Zverev ha avuto sette palle break, in quattro giochi differenti, non ne ha sfruttata nemmeno uno. Jannik ne ha avute in due game e in entrambi casi le ha concretizzate. Dopo la partita il tedesco è stato prosaico dicendo: "Ho avuto sette palle break e lui ha servito sette prime".

Poi andando nel dettaglio ha aggiunto: "La differenza più grande in questa partita è stata il modo in cui abbiamo servito nei punti importanti. Ho avuto molte occasioni. Il punteggio è stato 6-4, 6-3, ma a mio modesto parere la partita è stata molto più equilibrata, ed è stata di altissimo livello. Ho giocato bene da fondo campo".

Dopo una delle tante palle break annullate Zverev realmente esasperato, e tutto sommato anche comprensibilmente, ha cercato quasi di mangiarsi la racchetta, mentre poco dopo ha protestato con l'arbitro per un tabellone pubblicitario che si era spento.

Perché Zverev sogna di sfidare Sinner nuovamente alle ATP Finals

Zverev dopo la partita ha ribadito un concetto: "Spero di incontrare nuovamente Sinner in questa settimana". Come dargli torto. Sarà così se entrambi vinceranno le semifinali, e in quel caso si troverebbero a sfidarsi per il titolo domenica 16 novembre. Ma il tedesco deve vincere prima lo spareggio con Auger-Aliassime.