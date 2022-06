Wimbledon 2022, il tabellone del torneo di tennis: Berrettini nella parte bassa con Nadal Sorteggiato il tabellone di Wimbledon 2022, Berrettini testa di serie numero 8 e finalista della scorsa edizione è uno dei grandi favoriti e esordirà contro Garin. Ai quarti potrebbe affrontare ai quarti Tsitsipas. Sinner al primo turno affronterà Wawrinka, con Musetti che se la vedrà con Fritz. Derby Trevisan-Cocciaretto nel tabellone femminile. Tutti gli avversari degli italiani.

A cura di Marco Beltrami

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon 2022, terzo torneo dello Slam stagionale che si disputa dal 27 giugno al 10 luglio sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Ci sarà il detentore del titolo Djokovic a caccia della 7a vittoria, che gli permetterebbe di avvicinarsi a Federer, il grande assente che ha trionfato 8 volte. Attenzione anche a Nadal che ha vinto i primi due Slam della stagione e va a caccia del suo terzo squillo ai Championship. Tra i favoriti c'è l'8a testa di serie Berrettini che ha vinto Stoccarda e il Queen's ed è in grande forma. Il finalista della scorsa edizione guida la squadra azzurra con Sinner e Sonego rispettivamente 10° e 28° del seeding. Jannik spera dal canto suo di giovare della nuova collaborazione con il coach Darren Cahill. Tutto il torneo sarà trasmesso in diretta TV su Sky.

Gli organizzatori dei Championship hanno deciso di escludere tennisti russi e bielorussi in questa edizione, situazione che dunque impedirà al numero uno al mondo Medvedev di partecipare. L'ATP ha risposto con la mano pesante, annunciando che non saranno assegnati punti per il ranking. Si giocherà dunque solo per il prestigio e per il ricco montepremi da 47,48 milioni di euro. Il vincitore incasserà 1.235.000 euro.

Wimbledon 2022, il tabellone completo del torneo di tennis

Jannik Sinner inizierà il torneo di Wimbledon sfidando lo svizzero Stanislav Wawrinka. Fabio Fognini invece se la vedrà al primo turno contro l'olandese Griekspoor. L'esordiente Andrea Vavassori avrà subito un avversario ostico, ovvero lo statunitense Frances Tiafoe. Il finalista dell'edizione 2021, Matteo Berrettini giocherà il primo match contro Garin. Sorteggio non buono per Musetti che trova Taylor Fritz (11a testa di serie), Sonego avrà la possibilità di vendicarsi con Kudla dopo il ko del Queen's.

Per quanto riguarda la proiezione dei quarti di finale, Berrettini nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Tsitsipas e poi il vincente del confronto tra Auger-Aliassime e Nadal (che giocherà il primo match contro Cerundolo). Nella parte alta invece potrebbe andare in scena la supersfida Djokovic (che giocherà contro il coreano Kwon al 1° turno)-Alcaraz, e quella tra Ruud e Hurkacz. Questi nel dettaglio gli avversari degli italiani:

Sinner vs Wawrinka

Fognini vs Griekspoor

Vavassori vs Tiafoe

Berrettini vs Garin

Musetti vs Fritz

Sonego vs Kudla

Il tabellone maschile di Wimbledon

Nel tabellone femminile la numero 1 italiana, ovvero Camila Giorgi (21a testa di serie) se la vedrà contro la 92a giocatrice al mondo Frech. Jasmine Paolini, affronterà invece la due volte vincitrice del torneo Kvitova, con la Bronzetti impegnata invece contro la Li. Ci sarà anche un derby italiano tra la 22a testa di serie Trevisan, protagonista di un ottimo momento di forma e la Cocciaretto.

Il calendario del Grande Slam di Londra

Dopo una settimana ricca di partite con tutti i turni di qualificazione, si fa sul serio a Wimbledon. Il tabellone principale entra nel vivo con i match del primo turno in programma il 27 giugno. Si giocherà costantemente dalla tarda mattinata fino alla sera sui 19 campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sarà una lunga corsa di due settimane fino al week-end di sabato 9 e domenica 10 giugno, quando sono in programma prima la finale femminile e poi quella maschile.

Dove vedere il torneo di Wimbledon in TV e streaming

Dove vedere Wimbledon in TV? Il terzo torneo dello Slam non sarà visibile in diretta TV in chiaro, ma sarà trasmesso in esclusiva su Sky. L'emittente satellitare ha i diritti della competizione, e trasmetterà le partite sui due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità anche di accedere a diversi campi, tramite un servizio interattivo. SuperTennis trasmetterà in chiaro la differita della partita più importante della giornata, in serata. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, le partite di Wimbledon si potranno vedere su dispositivi portatili e computer grazie all'app Sky Go.