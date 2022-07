Finale Wimbledon 2022, oggi Djokovic-Kyrgios: orario e dove vederla in diretta TV e live streaming Djokovic-Kyrgios si sfidano oggi nella finale di Wimbledon 2022. Il match inizierà alle 15 ora italiana. La sfida si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra

Djokovic–Kyrgios oggi in finale a Wimbledon: diretta TV e live streaming su Sky e NOW

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Wimbledon di tennis 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic e Nick Kyrgios si sfideranno oggi nella finale del torneo di Wimbledon. Il tennista serbo cerca il settimo trionfo in questo torneo, il quarto di fila, l'australiano invece disputerà la prima finale della carriera in un torneo del Grande Slam. Pronostico dalla parte di Djokovic, ma si prevede una finale indimenticabile. Djokovic-Kyrgios si disputerà alle ore 15, con diretta TV su Sky e live streaming su Sky Go e NOW.

Djokovic-Kyrgios oggi in finale a Wimbledon, dove vederla in TV e streaming

Alla vigilia questa non era certo la finale più attesa, ma a un certo punto del torneo di opzioni ne erano rimaste poche e questa era una delle più probabili. L'australiano è stato bravo a issarsi fino alle semifinali, poi il ritiro di Nadal gli ha spianato la strada. Mentre Djokovic ha faticato molto con Sinner prima di battere Norrie. Alle 15 scenderanno in campo. La finale dei Championships si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport), ma solo dopo la termine del Gp Austria, e 205 (Sky Tennis). In streaming sarà visibile tramite Sky Go e Now. Telecronaca di Zancan e Bertolucci.

Novak Djokovic giocherà la quarta finale consecutiva a Wimbledon.

A che ora si gioca la finale di Wimbledon tra Djokovic e Kyrgios: l’orario della diretta

La finale 2022 del torneo di Wimbledon, terza prova Slam dell'anno, le prime due prove le ha vinte Nadal, inizierà alle 15 ora italiana (le 14 in Inghilterra). Il programma sarà pienamente rispettato, perché questo è l'unico match che si disputa oggi sul centrale.

Leggi anche Elena Rybakina vince a Wimbledon, la kazaka batte in finale Ons Jabeur

Djokovic a caccia di un doppio record, Kyrgios vuole fare la storia

Novak Djokovic ha vinto 20 titoli Slam, come Federer, due in più li ha Nadal. Ma ora conta solo la finale e se dovesse vincere Wimbledon il serbo se lo aggiudicherebbe per la settima volta, eguaglierebbe Sampras e Ranshaw, e sarebbe dietro solo a Federer. E non solo. Perché Djokovic conquisterebbe il titolo per la quarta volta consecutiva, raggiungerebbe così Borg, Sampras e Federer. Kyrgios invece a 27 anni è arrivato, finalmente, all'occasione della vita. Ha la chance di giocare la finale di Wimbledon, che rappresenta il sogno della sua vita sportiva.

Prima finale Slam per Kyrgios, sorpresa del torneo.

I precedenti tra Djokovic e Kyrgios sono due e sono sorprendenti

Senz'altro una finale Slam è un affare diverso, ma finora Djokovic e Kyrgios, che per anni si sono mal sopportati e ora sono diventati amiconi, hanno giocato solo due volte e in entrambe le occasioni ha vinto l'australiano, che si è imposto nelle partite giocate nel 2017 sul cemento di Acapulco (7-6 7-5) e di Indian Wells (6-4 7-6). Due sfide disputate in due settimane consecutive.