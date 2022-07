Elena Rybakina vince a Wimbledon, la kazaka batte in finale Ons Jabeur Elena Rybakina ha vinto il torneo di Wimbledon femminile. La tennista kazaka ha sconfitto in tre set la favorita Ons Jabeur, la tunisina è stata sconfitta con il punteggio di 3-6 6-2 6-2.

A cura di Alessio Morra

Elena Rybakina è la nuova campionessa di Wimbledon. La tennista kazaka, ma nata a Mosca, a sorpresa in finale ha sconfitto la favorita Ons Jabeur, che si era imposta agilmente nel primo set.

La finale è stata bella per un'oretta. Il tennis classico di Ons Jabeur regala sempre spettacolo, il contrasto con la potenza elegante di Elena Rybakina sono degli ingredienti eccellenti. La tunisina è la favorita e al terzo gioco ottiene già il break, può farne un altro nel quinto gioco, ma non ci riesce. Poco male. Perché il secondo break arriva e chiude il primo set, 6-3 Jabeur.

Il secondo set ha un copione totalmente diverso e per certi versi inaspettato. Perché inizia con il break di Rybakina. Forse Jabeur si rilassa un attimo o forse sente la tensione, in fondo è a un set dal trionfo a Wimbledon. Mentre la kazaka nata a Mosca invece capisce che deve osare se non vuole chiudere rapidamente la sua prima finale Slam. Rybakina è brava perché deve fronteggiare diverse palle break nel secondo e nel quarto gioco, resiste e brekka di nuovo l'avversario: 4-1 e da lì in scioltezza Rybakina vola verso il 6-2 che rimette in parità l'incontro.

Con una bella volée Rybakina ottiene il break in apertura, pure, nel terzo set. Il break lo difende soprattutto nel sesto gioco, che decide l'incontro. Perché Jabeur mancata la chance, perde ancora il servizio e poco dopo deve arrendersi. Elena Rybakina, nata a Mosca ma che dal 2018 gioca per il Kazakhstan, ha vinto il torneo di Wimbledon. Domenica si disputerà la finale del torneo maschile tra Novak Djokovic, che è nettamente favorito, e l'australiano Nick Kyrgios, arrivato in finale dopo la rinuncia di Nadal.