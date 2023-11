Wawrinka re della sfortuna, s’infortuna ad un punto dalla vittoria: dal paradiso all’inferno Wawrinka si è infortunato sul match point contro van Assche. Lo svizzero molto sfortunato è stato costretto al ritiro nel torneo di Metz.

A cura di Marco Beltrami

Stan Wawrinka stava già pregustando la vendetta nel torneo di Metz contro Luca van Assche. E invece in pochi secondi l'esperto tennista svizzero nel match degli ottavi di finale dell'Open della Mosella, è passato dal paradiso all'inferno. Tutto a causa di un brutto infortunio arrivato proprio nel momento del match-point. Dalla possibile vittoria al ritiro improvviso.

Una situazione a dir poco sfortunata per il vincitore di tre tornei dello Slam che rischia dunque di veder conclusa in anticipo la sua stagione. Dopo due sconfitte, "Stan the Man" si era presentato con la voglia di riscatto al match control belga numero 70 ATP. Wawrinka a caccia di un posto nei quarti ha iniziato la sua sfida benissimo, con un break in avvio che gli ha permesso di vincere il primo set 6-3. Molto più equilibrato invece il secondo che si è trascinato fino al tie-break.

Qui l'esperto svizzero ha allungato, garantendosi la possibilità di due match-point a propria disposizione. Una situazione che per quanto si era visto in campo sembrava il preludio ai titoli di coda sul match e invece ecco il colpo di scena. Dopo il servizio, Wawrinka si è preparato a colpire di dritto con un movimento assolutamente normale. Torsione innaturale però della caviglia destra per il giocatore che ha provato comunque a restare in piedi. Dopo qualche secondo però Wawrinka non ha potuto fare altro che lasciarsi andare sul cemento indoor di Metz.

Leggi anche Sinner oggi è la miglior versione di se stesso: forse non avete ancora compreso cosa ha fatto

Molto dolorante Stan che comunque con grande coraggio è tornato in campo. Un tentativo anche per provare a sfruttare in qualche modo il secondo match point a disposizione. Niente da fare per lui che dopo aver perso un altro punto si è avvicinato a van Assche e gli ha dato la mano, lasciando il campo. Inevitabile il ritiro per Wawrinka che avrebbe potuto complicare la situazione. La buona notizia sta nel fatto che l'elvetico è uscito sulle sue gambe. Attesa per gli esami in programma nelle prossime ore.