Veronika Kudermetova racconta cos’è successo dopo aver umiliato Rune: “Mi sono vergognata tantissimo”

A distanza di qualche mese dalla rivelazione un po' umiliante nei confronti di Holger Rune, accusato di averla approcciata in modo improprio tramite messaggi privati su Instagram, Veronika Kudermetova racconta il seguito della storia, che peraltro – anche nella sua parte finora conosciuta – non era andata esattamente in quel modo, sostiene ora. La 28enne tennista russa lo scorso luglio aveva svelato in un podcast come aveva messo a posto il focoso danese, rispondendogli che era sposata. Adesso spiega che non avrebbe voluto che quelle parole – dette confidenzialmente – fossero inserite nel video poi pubblicato. Una vicenda la cui esplosione pubblica ha avuto come effetto che la Kudermetova si è poi "vergognata tantissimo" nelle occasioni in cui successivamente ha incontrato Rune.

Cosa aveva detto Veronika Kudermetova: le avances sgradite di Holger Rune, umiliato pubblicamente

Veronika, che ha chiuso l'anno al numero 30 nella classifica WTA di singolare (in doppio è al sesto posto) è sposata dal 2017 con Sergei Demekhine, ex tennista e suo allenatore. Un rapporto molto solido di cui Rune forse – nella versione buonista – non era a conoscenza. Fatto sta che il 22enne danese, oggi fermo ai box per la lunga riabilitazione dopo il grave infortunio, all'epoca ha preso lo smartphone e ha mandato dei messaggi privati alla russa, che non ha perso tempo per fargli sapere che era felicemente ammogliata (qui sotto col marito), oltre che più grande di lui.

"Ho scritto a Rune di recente. Gli ho detto: ‘Cavolo, probabilmente sono troppo vecchia per te. E se hai guardato il mio Instagram, ho un marito'. Lui ha risposto: ‘Oh, scusa'. Da allora non mi ha più salutata", ha detto la Kudermetova nella chiacchierata con l'ex tennista sua connazionale Elena Vesnina alla fine di luglio (qui sotto il video).

Ora la tennista russa racconta il seguito della storia: "Mi sono vergognata tantissimo davanti a lui"

Ora Veronika racconta di essere stata stressata per molto tempo dopo che la storia è diventata virale, nonché di essersi sentita in grande difficoltà nelle occasioni in cui ha incrociato dal vivo Rune. "In realtà, sono rimasta molto turbata per molto tempo dopo quell'intervista, perché era uscita in modo così brutto e sbagliato – dice a ‘Tatar-Inform Sport' – Era solo una conversazione personale tra me e Lena mentre preparavamo le telecamere prima dell'intervista, non pensavo che sarebbe stata inclusa nell'episodio finale. Quindi, la storia di Rune è stata ‘off record'. Ho persino chiesto di non includere quella parte. Ma alla fine il podcast è andato in onda, ed è stato piuttosto provocatorio".

Veronika Kudermetova è numero 30 della classifica WTA

La maggiore delle sorelle Kudermetova (c'è anche la 22enne Polina, appena naturalizzata uzbeka) ora minimizza tutta la vicenda e spiega cosa è successo dopo: "Rune mi ha mandato un messaggio e gli ho detto che avevo un marito. Abbiamo riso entrambi, e questo è stato tutto. Il problema è che è diventato di dominio pubblico, tutti i media ne hanno parlato e la situazione si è trasformata in una brutta situazione. Successivamente, quando ho visto Rune ai tornei, mi sono vergognata tantissimo davanti a lui. Volevo andare da lui e scusarmi".

Peraltro poi anche l'ex fidanzata di Sinner Anna Kalinskaya ha raccontato di aver ricevuto parecchi messaggi privati da Rune: anche in quel caso a Holger è andata male…