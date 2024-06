video suggerito

Urla tra Djokovic e la moglie Jelena durante la partita al Roland Garros: non è quello che sembra Jelena Ristic, moglie di Novak Djokovic, è diventata una parte fondamentale del team del campione serbo. Con le sue parole, è riuscita a tranquillizzare il n.1 al mondo, in un momento di difficoltà al Roland Garros. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella di ieri è stata una partita molto dura per Novak Djokovic. Dopo essersi infortunato nel corso del secondo set, il campione serbo sembrava spacciato, ma è riuscito a recuperare una partita che sembrava ormai persa. Durante il corso del match, Djokovic si è rivolto spesso al suo team del quale fa parte anche la moglie Jelena Ristic, con quello che in diretta è apparso come un litigio, ma in realtà è stato un tentativo della moglie di calmare il giocatore serbo.

Djokovic e la giornata difficile al Roland Garros

Durante la partita di ieri Djokovic è stato molto nervoso. Il n.1 al mondo se l'è presa prima con il pubblico, quando dopo aver perso un punto si è lamentato del pianto di un bambino che lo avrebbe disturbato, attirandosi i fischi degli spettatori. Poi, si è scagliato contro gli organizzatori del torneo, quando dopo essersi infortunato al ginocchio ha chiesto al supervisor che venisse sistemato più spesso il campo.

Nole sembrava spacciato, come già era successo nella partita di terzo turno contro Lorenzo Musetti, ma ancora una volta è riuscito a trovare le energie per ribaltare la partita, e avanzare ai quarti di finale del Roland Garros dopo una battaglia di quasi 5 ore di gioco, anche se l'infortunio al ginocchio potrebbe costringere il campione serbo al ritiro.

L'importanza del supporto della moglie

Durante il quinto set, dopo aver commesso un errore, Djokovic si è molto arrabbiato, rivolgendo parole di fuoco verso il proprio team. Ed è stato in questo momento che la moglie di Djokovic ha cercato di calmarlo, per permettergli di mantenere la concentrazione e riuscire a portare a casa il match.

Dopo la partita, Djokovic ha sottolineato l'importanza che riveste la moglie all'interno del proprio team. "Ho avuto un piccolo scambio di sorrisi con Jelena. Lei è la mia nuova psicologa" ha commentato il campione serbo.

Chi è Jelena Ristic, la moglie di Novak Djokovic

Jelena Ristic è un'imprenditrice. Ha conosciuto Djokovic quando andavano ancora alle superiori, e insieme al marito hanno fondato la Novak Djokovic Foundation, fondazione benefica che si impegna ad aiutare i bambini che vivono in condizioni di povertà. Jelena è anche direttrice del ORGNL magazine, una piattaforma che, secondo la descrizione riportata sul profilo Instagram "supporta la creatività e l'originalità e crede che attraverso l'istruzione tutti possiamo imparare come essere la migliore versione di noi stessi". Si è sposata con Djokovic nel 2014, e hanno due figli, Stefan e Tara. Come il marito, anche Jelena è molto sportiva, pratica tennis, sci, corsa, arrampicata e palestra.