Un video di Rafa Nadal preoccupa per la sua trasformazione fisica: sembra un altro giocatore Rafa Nadal si sta allenando a Barcellona e ha mostrato i segni di una notevole trasformazione fisica: il dimagrimento sembra importante.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Rafa Nadal? Quali sono le condizioni del campione spagnolo dopo il preoccupante forfait nel torneo di Montecarlo? Il 37enne è a Barcellona dove si sta allenando nella speranza di poter giocare sui campi in terra rossa catalani la prossima settimana. Un video mostra le sue condizioni fisiche che sembrano molto diverse rispetto a quelle del passato. Una situazione che non è passata inosservata

Filtra un leggero ottimismo sulla possibilità di vedere giocare Nadal a Barcellona. Le immagini dei suoi ultimi allenamenti lo mostrano alle prese con una serie di scambi, con Davidovich Fokina nelle vesti di sparring partner, dopo Baez. Impossibile però non notare il fisico del mancino di Manacor che sembra molto più magro rispetto al passato. Rafa che indossa una canotta rossa dà l'impressione di aver perso parecchi chili di massa muscolare, soprattutto dalla cintola in su.

Di certo i muscoli non mancano, ma sembra tutto meno "gonfio" rispetto al Nadal del recente passato. C'è chi ha ipotizzato che possa trattarsi del risultato una dieta specifica che possa consentire a Rafa di essere più leggero e dunque più a suo agio in termini di scioltezza e agilità negli spostamenti.

A prescindere dalla fisicità, morale che sembra alto per Nadal che si sta allenando da diversi giorni presso le strutture del torneo di Barcellona. Secondo la stampa catalana, è molto probabile che il campione iberico possa riuscire a giocare quello che è uno dei suoi tornei più graditi entrando dunque in tabellone nel sorteggio. Curioso come i due giocatori a maggiore rischio siano proprio gli idoli di casa, ovvero Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Al momento però paradossalmente sembra essere il primo, quello con più chance di partecipazione visto che il secondo deve fare i conti con un fastidioso infortunio al braccio.