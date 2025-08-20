Un dirigente degli US Open smentisce la versione di Sinner: “Quello che ha detto in TV non è vero”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Niente doppio misto per Jannik Sinner agli US Open. Impossibile per il tennista italiano scendere in campo al fianco di Siniakova dopo il malessere che l'ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati. Il suo nome però continua a circolare nell'ambito del torneo di coppia, con un retroscena relativo al suo abbinamento iniziale con Navarro. Eric Butorac, ovvero il Senior Director of Player Relations degli US Open, ha parlato di come è nata l'idea del sodalizio, poi sfumato, con la tennista americana, smentendo Sinner che a suo dire avrebbe detto una bugia.

Sinner e il doppio misto con Navarro agli US Open

L'ex tennista che oggi è il responsabile dei rapporti con i giocatori agli US Open, nel tentativo di garantire che il torneo funzioni bene sia dal punto di vista organizzativo sia da quello umano, è intervenuto come ospite nel podcast Nothing Major, chiacchierando con i padroni di casa Querrey, Isner e Johnson. Un'occasione per parlare del torneo di doppio misto e anche di Sinner costretto al forfait.

Inizialmente Jannik avrebbe dovuto far coppia con Emma Navarro, con il sodalizio poi sfumato per la scelta dell'americana di giocare un torneo in singolare. Butorac ha spiegato: "Gli abbinamenti sono stati per lo più spontanei. Non volevamo fare i “matchmaker”. I giocatori hanno scelto liberamente. Solo in un caso ho dato una mano: Sinner a Roma mi ha chiesto chi fosse disponibile e gli ho indicato quattro-cinque nomi. Ha scelto Emma Navarro".

Per Butorac Sinner ha detto una bugia

Il dirigente ha voluto dunque smentire quanto dichiarato dallo stesso Jannik: "Poi, però, una settimana dopo ha detto in TV che “la USTA mi ha fatto giocare con Emma”. Non era vero". L'azzurro alla vigilia di Cincinnati aveva parlato così della nuova avventura: "Guarda, io l'ho incontrata ieri per la prima volta. Non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai mandati messaggi. In realtà è una storia divertente. Sai, loro, il torneo, volevano che noi giocassimo insieme, viste certe coppie che erano già state formate. Quindi, sai, la scelta non era ampia, ma sono molto felice di giocare con Emma".

Sempre a proposito di Sinner poi Butorac ha rivelato anche un retroscena relativo al possibile abbinamento da sogno con Serena Williams. Jannik avrebbe voluto giocare con la grande gloria di casa, ma non è stato possibile per il regolamento antidoping che prevede 6 mesi di controlli prima di riprendere a giocare. Queste le sue parole: "Quanto a Serena: sì, Sinner ha chiesto se fosse un’opzione, ma Serena non è rientrata nel protocollo antidoping. Per i top player il rientro richiede sei mesi. Stessa cosa per Roger e Rafa".