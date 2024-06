video suggerito

Tsitsipas si lamenta dei versi esagerati di Alcaraz al Roland Garros: hanno un conto aperto Tsitsipas sconfitto da Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros, si è arrabbiato con l’avversario per i suoi versi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz è senza dubbio la bestia nera di Stefanos Tsitsipas che, al Roland Garros, ha incassato la sesta sconfitta in altrettante partite. Frustrazione per il giocatore greco, che si è lamentato con l'arbitra per il comportamento del suo avversario e in particolare per il suo "grunting", ovvero il "grugnito" per accompagnare i colpi durante il match.

Tsitsipas si è lamentato di Alcaraz con l'arbitro

Sono tanti i tennisti che al momenti di colpire la sfera scaricano energia attraverso dei versi. Così ha fatto questa sera a Parigi anche Alcaraz, che però ha fatto indispettire Tsitsipas. Quest'ultimo in occasione di un cambio campo nel secondo tempo si è lamentato del comportamento dello spagnolo, fatto a suo dire ad arte.

Il grugnito di Alcaraz ha fatto arrabbiare Tsitsipas al Roland Garros

Stef si è rivolto ad Aurelie Tourte, la giudice di seda protagonista del clamoroso errore che favorì Tsitsipas contro Sinner a Monte Carlo, e l'ha invitata a prendere provvedimenti: "Non mi lamento mai di questo, ma è frustrante. Quando sto per colpire, e pochi istanti prima di colpire, sento ancora il suo grugnito. Non è durante la risposta, è subito prima".

Alcaraz non ha fatto una piega, mentre Tsitsipas non si è fermato nelle lamentele proseguendo anche successivamente. Tra i due in passato non sono mancati i momenti particolari, come quando in un incrocio a Barcellona, lo spagnolo si infuriò per un tentativo dell'avversario di colpirlo al capo con una pallinata. Niente di grave, con i due che si sono poi chiariti.

Anche oggi, al termine del match i due si sono salutati in modo caloroso, con il greco che si è spiegato ottenendo anche la risposta affettuosa di Carlitos "Non preoccuparti". Serata particolare per Tsitsipas che se l'è presa a più riprese anche col suo angolo e in particolare con il padre al quale ha evidenziato probabilmente la natura dei suoi errori, ottenendo un invito a concentrarsi sul gioco. Il suo Roland Garros finisce qui.