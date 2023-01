Tsitsipas non ricorda la finale con Djokovic, ma è una provocazione: se l’è legata al dito Tsitsipas sfiderà Djokovic nella finale degli Australian Open e in conferenza ha già dimostrato di non aver dimenticato le recenti dichiarazioni del serbo.

Stefanos Tsitsipas sfiderà ancora una volta Novak Djokovic nella finale degli Australian Open 2023. Il tennista greco numero 4 del ranking ATP dopo aver battuto Khachanov è atteso dunque dall'ultimo gradino, il più alto di tutti, nella scalata verso quello che potrebbe essere il suo primo Slam in carriera. Ad attenderlo c'è una partita a dir poco complicata, grande classico degli ultimi anni, contro il campione serbo che ha sfoderato un tennis sontuoso in Australia. E a quanto pare il match è già iniziato davanti ai microfoni della stampa.

Entrambi i tennisti si sono presi la scena in questa edizione degli Australian Open non solo per le loro prestazioni, ma anche per alcuni fuori programma. Il greco in particolare, dopo aver rischiato la squalifica per una sciocchezza nella sfida con Lehecka, ha conquistato tutti con il suo invito pubblico alla star di Hollywood Margot Robbie, sua attrice preferita. E chissà che anche Tsitsipas in futuro non intraprenda una carriera sul palcoscenico: a giudicare da quanto accaduto durante la conferenza successiva alla semifinale vinta, le premesse sono buone.

Tsitsipas infatti è stato stuzzicato, a proposito della finale degli Australian Open contro Djokovic, su quanto dichiarato dal serbo nei giorni scorsi. L'ex numero uno al mondo infatti dopo aver vinto la sua partita degli ottavi di finale, ha stupito tutti rispondendo ad una domanda sulla prospettiva di un incrocio proprio con il greco nell'ultimo atto. Nole ha sottolineato come Tsitsipas non sia un giocatore da prendere alla leggere pur non avendo "mai raggiunto una finale del grande Slam". Parole sorprendenti, visto che il tennista greco in realtà ha già disputato una finale di uno dei tornei in questione, e proprio contro Nole.

Come poteva dunque Djokovic non ricordare la finale del Roland Garros 2021, quando si è imposto recuperando due set di svantaggio proprio contro Tsitsipas? In molti hanno visto in quella dimenticanza, una sorta di provocazione. Per questo il tutto è stato girato al finalista degli Australian Open 2023, che con doti consumate da attore, ha risposto in maniera altrettanto particolare: "Nemmeno io ricordo". Quando poi il suo interlocutore ha calcato la dose ricordando quella sfortunata partita del 2021, Tsitsipas ha ribadito: "No, non ricordo". Il suo volto è sembrato come una vera e propria maschera, incapace di tradire emozioni.

C'è da aspettarsi dunque una vera e propria battaglia sportiva in campo domenica 29 gennaio a Melbourne, in quello che sarà l'incrocio numero 13 tra i due tennisti. I favori del pronostico sono tutti a favore di Djokovic che ha vinto 10 delle ultime partite contro Tsitsipas, attenzione però alla voglia di riscatto di quest'ultimo. Comunque vada, sarà un confronto che entrambi non dimenticheranno questa volta.