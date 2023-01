Tsitsipas si dichiara a Margot Robbie durante gli Australian Open: messaggio in italiano Tsitsipas agli Australian Open si è preso la scena invitando la star di Hollywood Margot Robbie a vedere un suo match. Su Twitter poi ha rincarato la dose.

Stefanos Tsitsipas agli Australian Open sta regalando spettacolo e non solo durante i match. L'attuale numero 4 del ranking ATP che in caso di successo finale si prenderebbe la vetta della classifica, ha conquistato la quarta semifinale della sua carriera e sfiderà il russo Khachanov. Subito dopo il confronto vinto contro Lehecka (in cui per una sciocchezza ha rischiato anche la squalifica), ha deliziato il pubblico e i tifosi con una simpatica intervista, in cui ha ammesso di essere un grande fan di una popolare attrice di casa, ovvero Margot Robbie.

Dopo aver strappato gli applausi del pubblico dichiarandosi pronto a donare una parte del premio per l'eventuale vittoria degli Australian Open per costruire una scuola in Australia, Stef ai microfoni della grande gloria Jim Courier ha sorpreso tutti. Il giocatore greco ha mostrato il suo apprezzamento per la star di Hollywood classe 1990 celebre per le sue interpretazioni in film come The Wolf of Wall Street, C'era una volta a… Hollywood con due candidature all’oscar per le pellicole Tonya e Bombshell – La voce dello scandalo e per aver prestato il volto al personaggio DC Comics Harley Quinn.

Queste le sue parole: "Una delle mie attrici preferite è l'australiana, Margot Robbie… Sarebbe bello vederla lì (indicando gli spalti, ndr) un giorno". Una richiesta che ha spiazzato il pubblico e il suo interlocutore che gli ha chiesto se il suo fosse un invito ufficiale all'attrice a vedere un match degli Australian Open magari nel box riservato al suo team. Nessun passo indietro da parte di Tsitsipas che sorridendo ha confermato: "Sto presentando un invito? Assolutamente". E nelle scorse ore sui social, lo stesso ellenico ha postato un video in cui ribadisce il suo gradimento per le doti recitative di Robbie, definita la sua attrice preferita.

E chissà che il sogno non diventi realtà. Quello che è certo è che Stefanos Tsitsipas comunque ha voluto "rincarare" la dose, ribadendo il concetto sul suo profilo Twitter. Il tutto condividendo un po' a sorpresa un tweet in italiano. Non bisogna dimenticare infatti che ad inizio carriera, il classe 1998 ha vissuto un'esperienza importante in Puglia presso il Circolo Tennis Galatina. Un feeling unico con il Belpaese che gli ha perdonato dunque anche l'aver eliminato Sinner in questa edizione degli Australian Open.

Ecco allora il tweet, utilizzando il nostro idioma, per sottolineare quello che sarebbe il suo sogno, con Margot Robbie protagonista: "Mangiare polpo con patate all'Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un'allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite (una crema salata fatta di estratto di lievito, cibo nazionale in Australia, ndr)". La stella del cinema raccoglierà l'invito?