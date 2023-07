Tsitsipas e Badosa non sono gli unici fidanzati del tennis, c’è chi li invidia: “Non abbiamo foto” Tsitsipas e Badosa non sono l’unica coppia nel mondo del tennis professionistico, come rivelato da Madison Keys che da anni è fidanzata con Fratangelo. È tutta un’altra storia.

Si è parlato tanto a Wimbledon della coppia formata da Tsitsipas e Badosa. Il greco che scenderà in campo per raggiungere gli ottavi di finale e la spagnola che si è ritirata a causa del solito problema alla schiena, fanno discutere per la loro relazione sotto i riflettori. La loro liaison non passa inosservata ovviamente anche ai colleghi del circuito, come confermato dalle ultime dichiarazioni di Madison Keys.

All'indomani dell'impresa di Stef contro Murray e della surreale conferenza della sua fidanzata, c'è stato chi ha voluto dire la sua sulla loro storia d'amore. A parlarne è stata la giocatrice americana, che tra l'altro vive una situazione molto simile essendo fidanzata con un collega. Di chi si tratta? Di Bjorn Fratangelo, con il quale ha condiviso i ritiri del team USA in passato. Chi dunque meglio della giocatrice numero 18 della classifica WTA può capire cosa significa per una tennista fidanzarsi con un altro tennista?

Intervenuta ai microfoni di Tennis Channel, Keys ha sottolineato le differenze con quelli che si sono auto-ribattezzati sui social come gli "Tsitsidosa" e sono oggetto di contenuti a ripetizione, molti dei quali diventati virali.

Queste le sue parole ai microfoni di Tennis Channel, con Madison che non ha nascosto un pizzico di delusione: "Penso siano molto più organizzati di Bjorn e me. Hanno pompato molto di più di quanto abbiamo fatto noi in sei anni. Quindi, onestamente, sono un po' gelosa, io e Bjorn non abbiamo praticamente nessuna foto insieme e questo sembra che non sia un problema per loro, il che è fantastico".

E a proposito della popolarità social di Tsitsipas e Badosa, Keys e Fratangelo vivono una situazione molto differente. Nessuna volontà di seguire le orme della coppia ispanoellenica: "No, noi non avremo una pagina Instagram insieme. No, siamo così riservati al punto che le persone chiedono costantemente se stiamo ancora insieme". Le cose per loro vanno comunque a gonfie vele: "Matrimonio? Va tutto bene, non è per un bel po' quindi abbiamo un sacco di tempo, non abbiamo fretta. Per ora non ho da prendere molte decisioni".