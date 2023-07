Tsitsipas e Badosa a Wimbledon danno spettacolo: “È iniziata a Roma”. Lei svela il sogno premonitore Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, gli Tsitsidosa, non si nascondono più ormai e raccontano il loro amore. Prima il siparietto in campo e poi la ricostruzione dei due fidanzati.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa si sono presi la scena a Wimbledon. I due tennisti che ormai formano una coppia nella vita privata prima hanno vinto le rispettive partite contro Alison Riske-Amritraj e Dominic Thiem (una vera e propria battaglia chiusasi in 5 set) e poi si sono ritrovati sul campo numero 2 per uno splendido siparietto. La giocatrice spagnola infatti ha fatto una sorpresa al suo fidanzato greco, assistendo al suo match.

Quelli che ormai da diverse settimane sono conosciuti come i "Tsitsidosa" fanno sognare i tifosi. Condividono gran parte delle loro giornate, ritrovandosi poi anche qualche volta negli allenamenti, e supportandosi a vicenda durante i match. Inoltre Tsitsipas e Badosa giocheranno anche il torneo di doppio misto di Wimbledon insieme, per una situazione romantica e suggestiva. Quando Stefanos è riuscito a portare a casa la maratona contro l'amico Thiem, si è ritrovato sugli spalti Paula in compagnia della sua famiglia.

Una sorpresa per Tsitsipas che infatti nella sua intervista in campo è stato stuzzicato sulla presenza della fidanzata: "Paula è arrivata qui dopo aver vinto la sua partita per guardarti". A quel punto Stef emozionato ha alzato lo sguardo e dichiarato: "Ah! l'ho appena scoperto. Non ne avevo idea. Congratulazioni", con Badosa che raggiante ha risposto mimando un cuoricino con le mani.

La coppia è uscita allo scoperto in occasione di un altro Slam, il Roland Garros, quando le telecamere hanno ripreso la tennista che cercava di mimetizzarsi tra la folla per assistere alla partita del suo fidanzato. La relazione tra i due giocatori è stata anche l'oggetto della conferenza di Badosa che ha raccontato l'emozione di seguire dal vivo i match del suo Stefanos: "È un diverso tipo di nervosismo. Guardando le partite dall'esterno sono più nervosa perché non riesco a controllarle. Ma sono felice che abbia ottenuto la vittoria, è stata una partita pazzesca. Felice che entrambi abbiamo superato il primo turno".

Ma come è nata la liaison tra i due? Tsitsipas nei giorni scorsi ha passato la palla del racconto alla sua fidanzata che non si è tirata indieto: "L'ha già spiegato lui, tutta la storia di Roma. Penso che vi riferiate al discorso del sogno? Sì, ero infortunato in Australia e ho visto la finale contro Djokovic. Ero in Spagna, con il jet lag e ho deciso di guardarlo. Dopo è stato sorprendente perché io non sogno mai i tennisti, ma quella notte ho sognato lui: stavamo vincendo entrambi gli Australian Open. Poi è stato come se stessimo vivendo un momento molto romantico, ma non ho intenzione di spiegarlo (ride imbarazzata, ndr)".

Dal canto suo Tsitsipas dopo gli Internazionali d'Italia ha inviato a Paula Badosa un messaggio di complimenti. Il giocatore ha raccontato: "È iniziata a Roma con un mio messaggio quando ha battuto Ons Jabeur al secondo turno. Ho visto la partita e mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato e gestito la situazione contro un'ottima giocatrice. È iniziato tutto così". Tsitsipas ha descritto la fidanzata come la sua "anima gemella" e ha sottolineato la presenza di "così tanti segni" che hanno portato all'unione, cos come quel sogno che sembrava "destinato ad accadere".