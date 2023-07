Badosa sconcertata dalla domanda assurda in conferenza a Wimbledon: “Per tua informazione, ho perso” Curiosa situazione a Wimbledon in occasione della conferenza stampa post-ritiro di Paula Badosa. La giocatrice spagnola fidanzata di Tsitsipas è rimasta letteralmente senza parole.

Paula Badosa oggi a Wimbledon avrebbe fatto volentieri a meno della conferenza stampa post-partita. Il suo torneo si è concluso in modo inaspettato con il ritiro nel match contro l'ucraina Marta Kostyuk. La tennista spagnola che negli ultimi giorni aveva conquistato la scena anche per la sua storia con Tsitsipas dopo 36′ di gioco e sul punteggio di 2-6, 0-1 ha alzato bandiera bianca a causa del problema alla schiena che l'ha tormentata nell'ultimo periodo.

I sorrisi e la gioia per l'amore a gonfie vele con il tennista greco (nonostante la scena relativa allo scambio di occhiate truci con suo padre Apostolos), hanno lasciato il posto all'amarezza per il non poter competere a Wimbledon. I postumi della frattura da stress alla vertebra si sono fatti sentire e così Paula si è arresa lasciando il campo durante il secondo turno. Quando si è presentata poi nella pancia dell'All England Club per la classica intervista di rito, le cose hanno preso una piega assolutamente inaspettata.

Visibilmente giù di morale, anche per la necessità di cancellare l'impegno nel doppio misto al fianco del suo Stef, Paula Badosa è rimasta letteralmente di stucco dopo la domanda molto goffa di un cronista. Quest'ultimo ha esordito con un "Congratulazioni per la tua vittoria", e poi nonostante la risposta scioccata della giocatrice ("Ho perso") è andato avanti: "Hai perso alcune partite a causa di un infortunio. Potresti parlarci della tua forma fisica e del tuo livello di tenuta?". A quel punto Badosa con un'espressione del volto che era tutta un programma ha ribadito con tono perentorio: "Per tua informazione ho appena perso non ho vinto".

Il moderatore a quel punto ha preso la palla al balzo e ha chiarito al cronista quanto accaduto in campo. Quest'ultimo però senza fare una piega ha rifatto la stessa domanda: "Hai saltato alcune partite a causa di un infortunio. Potresti parlarci della tua forma fisica e del tuo livello di tenuta". Con grande gentilezza e disponibilità Badosa ha provato a fare finta di niente, spiegando però con un pizzico di disappunto: "Beh, non mi sento nella mia forma migliore. Mi sono appena ritirato, quindi sì, vorrei potermi sentire meglio".

Intervenendo dopo in maniera più esaustiva Paula ha spiegato: "Quindi avrò bisogno di qualche giorno libero, parlerò con la mia squadra e vedrò cosa farò nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Nella prima partita ero abbastanza felice perché mi sentivo bene. Dopo la partita ho parlato con la mia squadra, e non avevo dolore. Ma ieri, come ho detto al risveglio, stavo peggio. Oggi è stato peggio ancora. Volevo provarci in partita, ma credo che la cosa più intelligente sia stata smettere".