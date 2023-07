Scambio di sguardi truce tra Paula Badosa e il papà di Tsitsipas a Wimbledon: il video è virale A Wimbledon non è passata inosservata una scena con protagonista Paula Badosa e il papà del suo fidanzato Apostolos Tsitsipas. Uno scambio di occhiate durissimo.

A cura di Marco Beltrami

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa hanno ormai gli occhi di tutti addosso. I due tennisti sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro storia d'amore e anche a Wimbledon si stanno supportando a vicenda. I fidanzati, calendario permettendo, non perdono occasione per sostenersi sugli spalti. Così è stato quando il greco ha giocato e vinto contro Thiem e nella prima parte della sfida contro Murray poi sospesa in notturna. Nel box Tsitsipas ha fatto capolino anche Paula.

La giocatrice spagnola che si prepara ad affrontare al secondo turno Kostyuk ha mandato un cuoricino volante al suo Stef in occasione del successo del primo turno. Una bella sorpresa per il greco che non si aspettava di vedere la sua fidanzata, e ha scoperto in diretta della sua vittoria complimentandosi con lei. Tutto molto bello e romantico, con i due che poi hanno parlato del loro rapporto e di come si sono conosciuti.

Tutto è nato a Roma da un messaggio di Tsitsipas, con Badosa che ha svelato di aver avuto un sogno premonitore che anticipava sia la relazione con il giocatore greco che la possibile vittoria condivisa di uno Slam. Insomma tutto rose e fiori per i due tennisti che hanno addirittura creato un profilo social di coppia, diventato in poche ore molto popolare, dal nome che è tutto un programma Tsitsidosa.

Nelle ultime ore però un particolare video, di ben altra natura, ha fatto discutere. Si tratta di una scena verificatasi in occasione del confronto molto tirato tra Murray e Tsitsipas prima della sospensione. Grande tensione in campo, ma anche sugli spalti, con un momento particolare tra papà Apostolos e la sua "nuora" Paula. L'allenatore del tennista ellenico ha abbassato lo sguardo sul telefono e poi si è girato verso Badosa presente alle sue spalle. Nessuna parola ma un'occhiata truce, che ha forse indispettito la tennista spagnola.

Quando poi è tornato a guardare il campo e la partita, Badosa ha continuato a guardare il papà del suo fidanzato in maniera altrettanto dura per diversi secondi. Uno sguardo duro quello della tennista che non ha tradito nessuna emozione, rivelandosi una sfinge. In tanti hanno sottolineato le prime possibili crepe tra nuora e suocero scherzandoci su. Quale può essere stato l'oggetto dello scambio tutt'altro che "carino"? Difficile dirlo, con la scena diventata virale. Chissà cosa penserà Stefanos quando la rivedrà.