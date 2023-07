Wimbledon 2023, oggi Sinner, Berrettini e Musetti in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo gli italiani Sinner, Berrettini e Musetti. I tre big del tennis azzurro scendono in campo quasi in contemporanea. Berrettini è impegnato nel secondo turno con de Minaur. Sinner sfiderà Halys per il terzo turno, che giocherà anche Musetti con Hurkacz. Le partite degli italiani si disputeranno attorno alle ore 15. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani

Musetti-Hurkacz, campo 12: non prima delle ore 14

Berrettini-De Minaur, campo 18: non prima delle ore 14

Sinner-Halys, campo 3: non prima delle ore 14:30

Cocciaretto-Pegula, campo 3: non prima delle 16:30

Sinner-Halys oggi in tv a Wimbledon: orario e dove vederla

La partita tra Sinner e Halys sarà la seconda in programma sul campo 3, dopo Carballes Baena-Rune, che è un secondo turno. L'orario d'inizio approssimativo sarà tra le 14:30 e le 15. Diretta TV su Sky, canali 203 e 253. Streaming su Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Berrettini contro de Minaur al torneo di tennis in diretta TV

Matteo Berrettini torna in campo e lo farà contro Alex de Minaur, ostico giocatore australiano testa di serie numero 16. La sfida del finalista 2021 si terrà sul campo 18 nel primo pomeriggio e inizierà dopo Kostyuk-Badosa. Diretta su Sky, canali 204 e 254. Per lo streaming servono Sky Go o NOW.

Oggi in campo anche Musetti-Hurkacz orari e programma

In campo oggi pure Alcaraz, numero 1, per il secondo turno, e Djokovic, per il terzo turno, contro Wawrinka. E c'è anche Lorenzo Musetti che sfida Hurkacz sul campo 12 dopo Golubic-Keys, che inizieranno alle 12. Sky manderà in onda il match sul canale 255. Tutti i match saranno visibili su Sky Go e NOW.

