Sinner supera in rimonta Halys e strappa il biglietto per gli ottavi di Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in rimonta Halys e si è preso il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon dove aspetta il vincente di Ymer-Galan, in un tabellone alla sua portata.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è il primo italiano a raggiungere gli ottavi di Wimbledon 2023. Il tennista altoatesino ha battuto in rimonta in 4 set il francese Halys con il risultato di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4, guadagnandosi il confronto contro il vincente di Galan-Ymer. La speranza è che Jannik venga raggiunto anche da Matteo Berrettini che ha battuto De Minaur nel secondo turno ma deve fare i conti con il calendario "rovinato" dal maltempo dei giorni scorsi e affronterà dunque Zverev.

Prova in crescendo dunque per Jannik contro un giocatore che si è rivelato più temibile del dovuto, soprattutto nel primo set giocato su livelli molto alti. Bravo l'azzurro a non scomporsi rimanendo sempre sul pezzo. E alla fine l'atleta 21enne ha fatto valere il suo maggior talento ma anche l'attitudine a giocare un certo tipo di partite. Appuntamento ora a domenica per rivedere in campo Sinner che può contare su un tabellone molto vantaggioso dopo l'uscita di tante teste di serie.

Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Halys: "Non sono partito nel miglior modo possibile, non sono riuscito a trovare subito il ritmo. Lui è un giocatore diverso rispetto a quelli che ho incontrato in precedenza. Ringrazio tanto il tifo, e il pubblico. Sono molto molto contento di essere al prossimo turno. Un set perso in tre partite? La cosa migliore è quando perdi presto al Roland Garros e poi puoi preparare Wimbledon (ride, ndr). Ma ogni partita ha una storia diversa dall'altra e spero di affrontare bene i momenti più difficili cercando di trovare sempre la migliore soluzione".

Stuzzicato poi sui suoi tifosissimi colorati d'arancio e travestiti da carota, Sinner ha scherzato: "Non erano qui oggi, ma mi mancano moltissimo perché hanno tanti modi di sostenermi". Raccontando ancora una volta la genesi di quel soprannome, legato all'episodio del torneo di Vienna. E tutta l'Italia del tennis fa il tifo per lui e Berrettini nel tabellone maschile dopo l'uscita di scena di Lorenzo Musetti, eliminato da Hurkacz.