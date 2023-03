Tsitsipas deriso da un altro tennista sui social, Jim Courier è la pietra dello scandalo Una strana polemica avvolge il mondo del tennis. Tutta colpa di un tweet di Stefanos Tstisipas che ha come oggetto l’ex numero 1 Jim Courier. La luce su questa vicenda l’ha accesa Millman.

A cura di Alessio Morra

Il mondo del tennis è (quasi in blocco) a Miami. Dove si disputano uno storico e prestigioso torneo. Sinner è ancora dalla parte di Alcaraz. Nella parte bassa del tabellone c'è Stefanos Tsitsipas che per colpa di un tweet è finito nel centro di una polemica ed è stato preso in giro da un altro tennista. Tutta colpa di un tweet su Jim Courier, ex numero 1 del mondo che da anni è uno più apprezzati commentatori TV.

La querelle sembra nata dal nulla. Ma un post sui social del tennista greco, numero 3 della classifica ATP, ha scatenato una discussione. Ma esattamente che cosa è successo? Beh, innanzitutto la scena se la prende Jim Courier. L'americano è stato un giocatore fantastico, numero 1 del mondo all'inizio degli anni '90, vincitore di 4 titoli Slam e finalista in ogni prova Slam. Courier era un tennista diverso dagli altri, uomo molto colto, una volta addirittura durante un incontro delle Finals si mise a leggere un libro.

Le sue qualità se l'è portate con sé anche nella nuova veste da opinionista. Courier, che lavora per Tennis Channel, NBC e Sky Sports, è stato incensato da Vansh, un utente di Twitter, che ha scritto: "Niente di meglio che ascoltare Jim Courier commentare una partita. Ben informato, analitico, critico, ma anche empatico. Abbastanza umile per essere un ex giocatore che ha vinto 4 Major nella sua carriera. Arriva ben preparato e suddivide le informazioni in modo intelligente".

Quel tweet forse lo ha visto Tsitsipas che poco dopo ha scritto: "I commenti sul tennis di Jim Courier sono un piacere da ascoltare. La sua impressionante combinazione di comprensione, analisi, empatia e umiltà è sempre supportata da una preparazione approfondita. Scompone il gioco in un modo che è sia impressionante che stimolante".

Probabilmente il greco pensa davvero questo di Courier, che a Melbourne fu partecipe del messaggio di Tstisipas a Margot Robbie, però sui social in tanti hanno notato la similitudine tra il tweet di Vansh e quello del tennista, che è stato preso di mira da parecchi, compreso da John Millman, che ora è in bassa fortuna (ma che qualche anno fa è stato ai margini dei primi 30 e che ha battuto pure Federer in uno Slam.

Il giocatore australiano ha scritto: "È un piacere ascoltare Jim Courier nella casella dei commenti. Ha un'abilità impressionante essere informato, analitico, critico ma allo stesso tempo trasmettere il messaggio in modo empatico. È in grado di abbattere il gioco in modo impressionante grazie alla sua meticolosa preparazione!".

Una valanga i like, quasi due milioni, e i commenti, da parte anche di Todd Woodbridge, ex giocatore di livello e come Courier commentatore TV, e di Kokkinakis. E non è mancato nemmeno il retweet di Tsitsipas che ha postato una emoji di Michael Jordan, con cui ha cercato di chiudere questa strana polemica.