video suggerito

Tsitsipas a 25 anni ha già vinto 28 milioni di euro col tennis: è finito in una lista ristrettissima Tsitsipas trionfando per la terza volta a Montecarlo è diventato il 13° tennista a superare i 30 milioni di dollari di guadagni ed è il più giovane, tra quelli in attività, ad aver tagliato questo traguardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefanos Tsitsipas ha festeggiato con tutti i crismi il torneo di Montecarlo. Aveva esultato tanto già dopo aver sconfitto Sinner in semifinale, poi si è ripetuto dopo la vittoria con Ruud. Il suo sorriso è stato ben visibile da chi ha seguito quella partita in diretta. Un match che non ha mai avuto storia. Un successo importante per il greco che era addirittura finito fuori dalla top ten. Tsitsipas ha giocato bene, ha vinto partite con giocatori di prima fascia e sa ora di poter fare incetta di titoli sul rosso, e può sorridere pure per i suoi guadagni. Perché è il più giovane, tra i tennisti in attività, a superare i 30 milioni di dollari di guadagno. Ed entra a far parte di una ristretta elite.

Il giocatore greco per tanti anni è sembrato pronto a raccogliere lo scettro dei grandissimi, ha raggiunto eccellenti traguardi: aveva già vinto due volte Montecarlo e conquistato anche le ATP Finals, ma il colpo grosso finora non l'ha centrato. Gli ultimi dodici mesi sono stati durissimi, con la conseguente uscita dalla top 10 ATP. A Montecarlo, come d'incanto, si è ritrovato, battendo Zverev, Khachanov, Sinner e Ruud. La classifica ora torna a sorridere e la fiducia accumulata gli darà slancio.

Può sorridere però anche per aver intascato 919 mila euro, il premio per il vincitore. Una cifra cospicua, che spetta a chi vince un titolo 1000. Ma quell'enorme somma gli permette di superare i 30 milioni di dollari vinti di soli premi, che al cambio fanno 28 milioni di euro. Un traguardo di per sé eccezionale, ma che per due motivi ha un valore enorme. Intanto perché è il primo tennista nato nel 1998 ad arrivare fino a quota 30 milioni e diventa così uno dei ‘soli' 13 tennisti ad aver superato questa soglia. E a leggere i nomi può essere soddisfatto, perché è in buonissima compagnia.

Chiaramente, come ogni classifica, va interpretata. Perché i tennisti di oggi guadagnano molti di più (come ricorda spesso anche Nicola Pietrangeli). Quindi va da sé che tra i 13 giocatori capaci di superare i 30 milioni di dollari di guadagni ci sono quasi totalmente dei contemporanei. Djokovic domina in modo assoluto ed è seguito, a enorme distanza, di Nadal e Federer. Loro sono gli unici ad aver superato almeno i 130 milioni. Sampras è quinto. Nella top ten Zverev e Medvedev. Tsitsipas è dodicesimo, davanti a Thiem e con nel mirino la top ten, perché Agassi e Cilic sono vicinissimi.

La classifica dei tennisti più ricchi di sempre

Novak Djokovic: 181.955.458 dollari (170,70 milioni di euro) Rafael Nadal: 134.659.704 dollari (126,33 milioni di euro) Roger Federer: 130.594.339 dollari (122,52 milioni di euro) Andy Murray: 64.534.250 dollari (60,54 milioni di euro) Pete Sampras: 43.280.489 dollari (40,60 milioni di euro) Alexander Zverev: 40.711.549 dollari (38,19 milioni di euro) Daniil Medvedev: 40,463.620 dollari (37,96 milioni di euro) Stan Wawrinka: 36.733.224 dollari (34,46 milioni di euro) David Ferrer: 31.483.911 dollari (29,54 milioni di euro) Marin Cilic: 31.301.586 dollari (29,36 milioni di euro) Andre Agassi: 31.152.975 dollari (29,22 milioni di euro) Stefanos Tsitsipas: 30.360.563 dollari (28, 48 milioni di euro) Dominic Thiem: 30.164.485 dollari (28, 30 milioni di euro)