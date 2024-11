video suggerito

Tennista colpito dal seggiolino dell’arbitro: ingresso in campo da incubo e torneo finito Eric Vanshelboim è stato letteralmente travolto dalla postazione del giudice di sedia che gli è caduta addosso. Una situazione che lo ha spinto a ritirarsi dal torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nel mondo del tennis l'imprevedibile è sempre dietro l'angolo. Incredibile quanto accaduto durante il torneo di Montemar in Spagna, con un tennista che si è infortunato abbastanza seriamente ancor prima di giocare mentre entrava in campo. Un disastro per Eric Vanshelboim, che è stato letteralmente travolto dalla postazione del giudice di sedia che gli è caduta addosso. Una situazione che lo ha spinto a ritirarsi dal torneo.

Questo giocatore ucraino 23enne che attualmente occupa la 531a posizione nel ranking del singolare e la 422a nel doppio, stava arrivando sull'impianto in terra battuta per disputare la sua partita nel Challenger. Quando si è avvicinato nei pressi della panchina però ecco l'incidente legato ad un vento fortissimo. Il povero Eric Vanshelboim non si è accorto che la sedia dell'arbitro si muoveva pericolosamente, nonostante l'avvertimento dell'ufficiale che si stava avvicinando.

La stessa è caduta colpendo in pieno volto e sul petto il ragazzo, che ha subito accusato dolore. Nonostante tutto è riuscito a spostarsi fuori dal campo dove è stato sottoposto alle cure del caso. Impossibile giocare per Eric Vanshelboim che ha sentito problemi al naso, con difficoltà anche respiratorie. Si è dovuto dunque ritirare dal torneo di doppio con buona pace del suo compagno Denis Yevseyev. Niente match dunque contro Daniel Rincon e Abdullah Shelbayh e torneo finito nel peggiore dei modi.

Sul suo profilo il tennista ucraino ha poi mostrato le conseguenze del colpo ricevuto, ovvero dei segni rossi sul naso e sul petto. Le cose per lui sarebbero potute andare molto peggio, e per sua fortuna non ha rimediato degli infortuni gravissimi. Un sospiro di sollievo e un esito inaspettato per questo match che non è stato nemmeno disputato. Insomma una beffa per un torneo saltato in modo molto rocambolesco.