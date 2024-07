Tathiana Garbin spiega cosa ha spinto Sinner a ritirarsi dalle Olimpiadi: “Il problema era pesante”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi 2024 di Parigi a causa di una tonsillite che non gli ha permesso di poter essere in Francia. Il campione azzurro, numero uno del tennis azzurro, lo ha spiegato in un post sui social sottolineando il suo profondo rammarico per questa decisione condivisa col medico. Sinner non ha voluto correre rischi come sottolineato da Tathiana Garbin, capitana del tennis femminile italiano, che in conferenza stampa allo Stade de Roland Garros prima del via dei Giochi ha spiegato cosa è accaduto a Jannik.

"Il problema era talmente pesante che non era in condizione per essere qui, ne sono sicura – ha spiegato -. Bisogna capire le situazioni. Jannik ci teneva tanto a questa competizione e credo che sia una cosa davvero al limite per lui". Sinner sarebbe stato sicuramente l'osservato speciale alle Olimpiadi ma il destino ha voluto che dovesse assentarsi a questo grande appuntamento. "So che per lui le Olimpiadi erano qualcosa di veramente importante, se non è qui è perché non poteva arrivarci – ha proseguito la Garbin -. Poi questo è un torneo diverso, al primo turno devi arrivare super in forma e puoi permetterti di giocare la gara che sei a metà, ma almeno all'80%. E la sua intenzione è quella di vincere…".

Sinner ha annunciato il suo forfait alle Olimpiadi di Parigi.

Il rapporto d'amicizia e stima tra Sinner e Tathiana Garbin

Tra Sinner e Tathiana Garbin c'è sempre stato un rapporto di profonda amicizia. Un legame forte, indissolubile, reso ancora più solido dal gesto bellissimo del campione altoatesino nel giorno della vittoria della Coppa Davis da parte dell'Italia. In quell'occasione Sinner spiegò come la Garbin si sarebbe dovuta sottoporre a una seconda operazione per il tumore che l'aveva colpita: "Qua si parla di vincere la Coppa Davis, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos’altro”. Parole che colpirono la tennista azzurra.

"Una roba pazzesca – spiegò commossa poi Tathiana Garbin in un'intervista a Libero -. Quando ho sentito le parole di Jannik, che conosco da quando era ragazzino, non ce l'ho più fatta… Bella persona, lui. Ci messaggiamo, il suo segreto è che quando parla usa sempre il noi e mai l'io". In questo caso è stata dunque la stessa capitana azzurra a spiegare pubblicamente al mondo perché Sinner avesse dato forfait proprio a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Un segnale ulteriore di enorme stima e rispetto reciproco ma soprattutto di grande amicizia tra i due.

Tathiana Garbin e Jannik Sinner.

Tathiana Garbin ha poi parlato delle tenniste azzurre impegnate alle Olimpiadi

Dopo aver parlato di Sinner e spiegato il suo stato d'animo attuale, Tathiana Garbin ha poi affrontato anche l'argomento riguardante le tenniste italiane che saranno impegnate alle Olimpiadi. Il team azzurro, visti gli ultimi risultati, sarà chiaramente osservato speciale nel tennis ai Giochi: "Ci stanno facendo vivere delle bellissime emozioni – ha spiegato la Garbin a proposito delle azzurre -. Ora quello che dobbiamo fare resta uguale ed è questo l'insegnamento che ci stanno regalando. Guardare all'oggi, al qui e ora. Ci sono tante emozioni nel vederle crescere e fiorire. È tanto bello".