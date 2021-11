Sulla Rai lo spot per Zverev-Berrettini alle ATP Finals, ma in foto c’è lo Zverev sbagliato La Rai sta mandando in onda lo spot della sfida Zverev-Berrettini in vista delle ATP Finals di tennis che si svolgeranno a Torino. Nella foto della promo però, è stato inserito lo Zverev sbagliato.

C'è grande attesa in Italia per l'inizio della 52esima edizione delle ATP Finals. Il torneo di tennis, in programma dal 14 al 21 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino, si terrà per la prima volta assoluta nel nostro Paese. Gli otto migliori giocatori del mondo si sfideranno in una competizione molto attesa. Il sorteggio dei gironi ha definito i due gruppi e i match del tabellone: Berrettini è inserito nel gruppo rosso insieme a Medvedev, Zverev, Hurcazk; nel gruppo verde Djokovic con Tsitsipas, Rublec e Ruud. C'è dunque grande attesa per l'esordio del tennista italiano, finalista di Wimbledon, che se la vedrà contro Alexander Zverev.

A tal proposito, diversi utenti, si sono sorpresi sui social vedendo lo spot mandato in onda dalla Rai nella promo del match tra lo stesso Zverev e Berrettini. Nell'immagine mostrata in TV, compare infatti la foto di Mischa Zverev, fratello maggiore di Alexander che invece dovrà lui affrontare il nostro Matteo Berrettini. In tanti si sono sorpresi poiché dalla Rai si pretende sempre un servizio all'altezza e perché visto che si tratterà di un grande evento, ci si aspetta una copertura di qualità e l'inizio, in questo momento, di certo non è il massimo.

I commenti degli utenti sui social: "Stanno mandando uno spot sbagliato"

Sui social sono tanti i commenti negativi riguardanti questo strafalcione pubblico della RAI. "Specifichiamo: Matteo affronterà Alexander, non Mischa. La Rai sta mandando in onda uno spot sbagliato" scrive qualcuno sottolineando come sia inconcepibile pubblicizzare un evento di tale portata, che per la prima volta ospiterà i più grandi del tennis in Italia, con un errore così grossolano.

"Non ci credo che la Rai abbia mandato lo spot Zverev-Berrettini confondendo il fratello" scrivono altri che sottolineano ancora come sia inammissibile un errore di tale portata. Berrettini dovrà affrontare Alexander nella prima gara del girone. Una sfida importante in un torneo come le ATP Finlas che dovranno sancire chi succederà nell'albo d'oro a Daniil Medvedev, ultimo vincitore nell'edizione che ha visto salutare la O2 Arena di Londra.