Spettatore si sente male durante Sinner-de Minaur: Jannik "aiuta" i soccorritori con un gesto bellissimo Il leggero malessere ha provocato la sospensione del match delle ATP Finals per qualche attimo. L'azzurro aveva capito subito che era successo qualcosa di preoccupante e non è rimasto insensibile facendo sì che l'attenzione di spostasse verso le tribune. Poi ha preso una bottiglietta d'acqua e l'ha consegnata ai soccorritori.

Lo spettatore che s'è sentito male durante la partita tra Jannik Sinner e Alex de Minaur sta bene. Il malessere accusato ha provocato la sospensione momentanea per qualche attimo del match delle ATP Finals di Torino, il tempo necessario ai soccorritori di prendersi cura di lui e verificare si fosse ripreso. L'azzurro aveva capito subito che era successo qualcosa di preoccupante e non è rimasto insensibile né con le mani in mano, facendo sì che l'attenzione di spostasse verso le tribune. Dal campo i due tennisti hanno seguito con un pizzico di preoccupazione cosa stava accadendo sugli spalti e la reazione del numero uno al mondo è stata molto bella per generosità ed empatia.

Sinner è corso a prendere una bottiglietta d'acqua e l'ha data allo staff medico-sanitario che s'è occupato della persona poi è rimasto in attesa, con lo sguardo fisso verso quel piccolo capannello nell'attesa che arrivasse la lieta notizia. È giunta poco dopo, lasciando così che il gioco riprendesse con l'azzurro in vantaggio per 1 set a 0 (6-3) contro l'australiano. In quel momento il conto dei game era sul 2-2 con l'alto-atesino in vantaggio per 4-0 nel quinto ma in quegli istanti l'aspetto sportivo è passato in secondo piano rispetto a tutto il resto.

Due anni fa lo stesso gesto durante un match contro Tsitsipas

Non è la prima volta che Sinner si distingue per atteggiamenti del genere, di puro altruismo. Un episodio molto simile è capitato anche due anni fa in occasione del quarto di finale disputato al Foro Italico contro Stefanos Tsitsipas. Durante l'ultimo turno di servizio del tennista greco uno spettatore situato nella parte alta della Tribuna Tevere Nord avvertì un mancamento e il pubblico fece il possibile per attirare l'attenzione così da permettere ai sanitari di raggiungere quella postazione per prestare cure alla persona.

"Avevo sentito delle urla credendo fosse una rissa – raccontò Sinner in seguito – poi ho capito che c'era qualcosa che non andava". Anche allora Jannik fece lo stesso gesto visto nel corso della gara contro de Minaur: s'affrettò a recuperare due bottigliette di acqua fresca e le portò a bordocampo perché fossero portate allo spettatore che ne aveva bisogno.

Premuroso e galante: ospita sotto l'ombrello una raccattapalle per proteggerla dalla pioggia

Il copione s'è ripetuto anche più di recente quando Sinner era impegnato a Miami, all’inizio del secondo set con l’australiano O’Connell: prende l'acqua e la mette a disposizione dei soccoritori. Galante e premuroso, così invece apparve a Indian Wells Sinner quando si rese protagonista dell'ennesimo gesto che aveva impressionato tutti: ospitò sotto l’ombrello, in campo, una giovanissima raccattapalle perché si proteggesse dalla pioggia e avesse un po' di sollievo.