Sorana Cirstea derubata agli US Open, shock al rientro in albergo: “Restituitemi il trofeo”

Un brutto episodio rovina l'atmosfera degli US Open alla vigilia della seconda settimana di partite. Sorana Cirstea, tennista numero 31 al mondo, è stata vittima di un furto. È stata la stessa esperta giocatrice rumena a svelare tutto sui suoi profili social, lanciando un appello nella speranza che tutto si risolva per il meglio. Qualcuno le ha portato via un trofeo dal sapore speciale.

Cirstea derubata agli US Open, le manca un trofeo

Cirstea, nelle sue storie di Instagram, ha raccontato la brutta sorpresa al rientro nella sua stanza d'albergo a New York dopo la conclusione della sua avventura agli US Open. Sorana non ha più trovato il trofeo vinto pochi giorni fa nel torneo di Cleveland. Ecco allora l'appello: "Chiunque abbia rubato il mio trofeo di Cleveland dalla stanza 314 dell'hotel, per favore restituitelo! Non ha alcun valore materiale, solo sentimentale!".

La denuncia della tennista rumena

Da quanto scritto, dunque, qualcuno si sarebbe introdotto nel Fifty Sonesta Hotel di Manhattan, vicino a Central Park, per portare via il cimelio. Difficile dire se il bottino sia stato impreziosito anche da altro, soldi o eventuali oggetti di valore della giocatrice. Quest'ultima però sembra tenere particolarmente al trofeo, il terzo titolo WTA vinto in carriera.

Perché il torneo di Cleveland è importante per Cirstea

L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, e l'atleta ha deciso di rivolgersi prima alla polizia e poi, tramite i social, al diretto interessato. Un ritorno a casa tremendo per Cirstea, reduce dalla sconfitta al secondo turno del torneo di singolare contro Karolina Muchova, con il punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (3), 4-6.

A Cleveland, invece, si era resa protagonista di un risultato eccezionale: partita dalle qualificazioni, era arrivata fino in fondo perdendo un solo set. Un successo dal sapore davvero speciale per una ragazza che ha vissuto una carriera molto lunga nel mondo del tennis, in cui si è tolta più di una soddisfazione.