Sinner-Zverev oggi in finale agli Australian Open, orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Zverev è la finale degli Australian Open 2025 in programma oggi domenica 26 gennaio alle 9:30 ora italiana. Il numero uno al mondo dopo aver battuto Shelton affronta il numero 2 che ha approfittato del ritiro di Djokovic. Se Jannik va a caccia della riconferma dopo la vittoria della scorsa annata, e del terzo Slam, Zverev vuole il primo titolo dello Slam dopo due finali perse. Sono 6 i precedenti tra i due con Sascha Zverev in vantaggio 4-2. Diretta TV in chiaro su Nove, poi su Eurosport, su DAZN e Sky ma non in chiaro. Diretta streaming su Eurosport player, DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner oggi contro Zverev in finale agli Australian Open: l’orario

La finale degli Australian Open tra Sinner e Zverev è in programma domenica 26 gennaio. Il match si disputerà a partire dalle 9:30 ora italiana. Sono da escludere slittamenti, a meno di pochi minuti. Al termine del match andrà in scena la premiazione che farà scorrere i titoli di coda sul torneo australiano.

Sinner-Zverev, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Zverev in TV? La finale degli Australian Open si potrà vedere su Eurosport, emittente disponibile sia per gli abbonati Sky che per quelli DAZN. Per quanto concerne invece la diretta streaming della sfida tra Sinner e Zverev la si potrà seguire su Eurosport player, Sky GO e DAZN, NOW e Discovery+, servizi sempre riservati agli abbonati.

Dove vedere Sinner-Zverev in chiaro

Sinner-Zverev si potrà vedere in TV in chiaro? La risposta, a differenza dello scorso anno, stavolta è sì. Infatti la finale degli Australian Open si potrà vedere gratis su Nove, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti . Nove è disponibile anche sulla piattaforma Sky al canale numero 149.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open sarà anche l’ultimo di questa edizione. Il tennista numero uno del mondo affronterà Alexander Zverev che nell’altra semifinale ha superato Novak Djokovic. Il tedesco è alla terza finale Slam della carriera e sogna la prima vittoria. Sta vivendo un momento di forma notevole il numero due del ranking che nei precedenti è avanti 4-2 su Sinner: l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione in semifinale a Cincinnati, dove Jannik s’impose in tre set. In precedenza 4 successi di fila del tedesco. Curioso come l'azzurro dunque abbia vinto la prima e l'ultima delle loro sfide.