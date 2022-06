Sinner-Wawrinka oggi in TV a Wimbledon: orario e diretta streaming Jannik Sinner affronterà oggi Stan Wawrinka nel primo turno del torneo di Wimbledon. Il match dei 64esimi si potrà seguire in diretta TV su Sky e si disputerà non prima delle 15:30.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner esordirà oggi nella prima giornata del torneo di Wimbledon. Il tennista altoatesino sfiderà Stan Wawrinka, giocatore svizzero vincitore di tre prove dello Slam che sta provando a rientrare dopo una serie di infortuni. Sinnernon sta attraversando un momento straordinario, ma anche con l'aiuto del nuovo coach Darren Cahill cerca di rilanciarsi dal torneo più importante al mondo.

Wimbledon, oggi Sinner -Wawrinka: orari e dove vederla in TV

I Championships sono trasmessi in esclusiva da Sky, che manderà in onda tutti gli incontri principali del torneo. Il match tra l'azzurro e lo svizzero è stato programmato come terzo del campo numero 2, quindi è difficile capire quando i due scenderanno in campo. L'unica certezza è che questo match si potrà seguire in TV su Sky, sui canali 205 e 254. Sinner-Wawrinka in diretta anche in streaming su Now e SkyGo, naturalmente solo per abbonati.

Sinner a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Wawrinka

Il programma sul Campo numero 2, noto anche come ‘Cimitero dei Campioni', si apre alle 12 ora italiana con Norrie – Andujar. Il britannico è nettamente favorito. Poi toccherà all'americana Pera che sfiderà la numero 2 del mondo Kontaveit. A seguire scenderanno in campo Sinner e Wawrinka. Orientativamente Jannik non scenderà in campo prima delle 15:30.

Il tabellone di Sinner a Wimbledon

Jannik è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, è nello stesso ottavo di Carlos Alcaraz, il nuovo baby fenomeno del tennis mondiale. Dalla loro parte c'è anche Novak Djokovic, testa di serie numero 1 e soprattutto sei volte vincitore del torneo di Wimbledon.

Chi sfiderà il vincente di Sinner-Wawrinka

Il vincente del match tra Jannik Sinner, numero 10 del seeding, e Stan Wawrinka mercoledì affronterà il vincente dell'incontro di primo turno tra il tedesco Daniel Altmaier e lo svedese Mikael Ymer.

I precedenti tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka

Si sono già affrontati due volte, due precedenti però datati, vecchi di quasi tre anni, quando Wawrinka era un giocatore piazzato stabilmente nella top ten e Sinner era appena diciottenne. Al primo turno degli US Open si impose lo svizzero in quattro set, che vinse anche nella semifinale di Anversa.