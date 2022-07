Sinner travolge Agamenone ed è in finale a Umago, sfiderà Alcaraz: è il tennis del futuro Sinner disputerà a Umago la prima finale del 2022. Jannik ha battuto nettamente Franco Agamenone e domenica sera affronterà Carlos Alcaraz, che ha già battuto a Wimbledon.

A cura di Alessio Morra

A Umago Jannik Sinner conquista la prima finale del 2022. Il tennista altoatesino ha battuto in scioltezza il connazionale Franco Agamenone, a cui ha lasciato appena quattro giochi. Sinner disputerà la prima finale a livello ATP sulla terra battuta contro Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone che ha impiegato oltre tre ore per battere Giulio Zeppieri. Sulla carta lo spagnolo è favorito, ma domenica scorsa ha perso la finale di Amburgo con Musetti e soprattutto da Jannik ha perso negli ottavi del torneo di Wimbledon.

Guardando la classifica e il pedigree di Sinner e Agemenone si capiva che non ci sarebbe stata molta storia, ma considerato quello che era accaduto in Zeppieri – Alcaraz ovviamente dei dubbi sull'esito finale potevano esserci. Ma il campo ha confermato i valori assoluti. Jannik vola sul 5-0 e chiude 6-1, nel secondo set dopo aver subito un trattamento alla spalla Agamenone è un po' più in palla, ma non riesce a tenere botta. Sinner ottiene due break di vantaggio, ma quando serve per il match perde il servizio. Poco male, perché la partita finisce dopo un paio di minuti. Sinner vince 6-1 6-3 ed è in finale, la settima della carriera, la prima di questo anno molto particolare.

Jannik Sinner ha sconfitto in due set l’italo–argentino Franco Agamenone, alla prima semifinale ATP.

Sinner nel tardo pomeriggio di domenica 31 luglio scenderà in campo contro Carlos Alcaraz. L'azzurro cercherà di vincere il titolo numero sei della sua carriera. Sinner affronterà un Alcaraz, che vuole vendicarsi del ko di Wimbledon, e che comunque vada la finale da lunedì sarà il numero 4 della classifica ATP. Numero 4 a 19 anni, dire che galoppa verso il vertice della classifica mondiale è riduttivo. Di sicuro Sinner e Alcaraz si sfideranno tantissime volte nella loro carriera, questo sarà il capitolo tre della loro rivalità.