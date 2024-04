video suggerito

Sinner spiega l'aspetto più importante della vittoria a Miami: "La qualità della mia performance" Jannik Sinner ha spiegato la vittoria di Miami. Un successo che va oltre il secondo posto nel ranking. L'altoatesino ha infatti sottolineato un concetto fondamentale: "L'aspetto più importante è stata la qualità della mia performance"

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner ha battuto Dimitrov a Miami diventando il numero 2 al mondo nel ranking alle spalle di Djokovic. Il tennista altoatesino ha raccontato le sue sensazioni subito dopo questo successo fondamentale. Quella di Sinner nel 2024 è stata una crescita esponenziale che ha messo in evidenza ulteriormente – se ancora ce ne fosse bisogno – la qualità dell'azzurro. Subito dopo il successo agli Open di Miami, Sinner ha spiegato in conferenza stampa le sue sensazioni e impressioni per aver raggiunto il risultato così grande:

"Essere numero 2 ha una grande significato per me e ne sono felicissimo ma l'aspetto più importante è stata la qualità della mia performance". Sinner ha indubbiamente espresso prove magistrali e di questo ne è consapevole: "Trovarmi in questa posizione è una sensazione bellissima – ha spiegato – Se mi avessero detto che il primo gennaio avrei vissuto questo inizio di stagione non lo avrei mai creduto".

Sinner in trionfo a Miami.

Festeggiamenti sobri e concentrazione subito rivolta ai prossimi obiettivi per Sinner che dopo Miami di certo non ha nascosto lo stupore per aver raggiunto questi incredibili risultati nel 2024. "La stagione è iniziata molto bene, è andata anche oltre le mie aspettative, ma vivo ogni torneo come una nuova opportunità e so che ho ancora molto da dimostrare – ha detto ancora Sinner – Ho la fortuna di lavorare con un gran team che mi supporta e mi sprona a fare sempre meglio".

Sinner adesso affronterà i tornei di Montecarlo e Roma, due impegni praticamente in casa entrambi per lui che è chiamato sicuramente a confermare quanto visto fino a questo momento. "Sono felice della mia vita e della mia stagione, ho giocato molti match e ho vinto tre tornei prestigiosi ma tra qualche giorno ricominceremo con gli allenamenti e ci saranno tanti altri tornei da affrontare ".