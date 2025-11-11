Sinner spiazzato, non può rispondere ad altre domande: “È stato veloce”. Ridono tutti alle ATP Finals

Dopo aver battuto con grande autorevolezza Auger-Aliassime, Jannik Sinner ha dovuto, come sempre, assecondare le richieste di stampa e TV. Prima in campo e poi nella "pancia" dell’Inalpi Arena, il campione italiano ha risposto alle domande sul match con la sua solita disponibilità e semplicità. C’è stata anche occasione per un momento divertente, con Sinner che è rimasto sorpreso da una vera e propria intervista lampo da parte di un suo ex collega, Tim Henman.

L'ex tennista Henman può fare solo una domanda a Sinner

L’ex numero 4 del mondo britannico, semifinalista alle ATP Finals nel 1998 e oggi coach e commentatore per Sky Sports, ha avuto l’occasione di scambiare qualche parola con l’azzurro dopo il suo esordio positivo alle ATP Finals. Come molti suoi colleghi, Henman ha voluto che Sinner raccontasse il suo ritorno in campo davanti ai tifosi di casa da campione in carica.

Jannik ha sottolineato l’unicità dell’atmosfera di Torino: "Ovviamente è stato molto speciale. È uno dei posti più speciali in cui posso giocare a tennis. Grande atmosfera, sai, quando entri in campo. È molto rumoroso, quindi è una sensazione fantastica. Non posso paragonarla a nessun’altra, perché giochi in Italia, e sei uno degli otto migliori giocatori del mondo. È stato davvero, davvero speciale. Ovviamente sono anche felice di come ho iniziato la partita. Sai, le prime partite non sono mai facili, quindi sono molto contento".

Lo stupore di Jannik per l'intervista lampo

A questo punto Henman ha ribattuto: "Ben fatto. In bocca al lupo per il prossimo turno". Una chiusura che ha spiazzato Sinner, che sorridendo ha spontaneamente commentato: "È stato veloce". Mentre gli addetti stampa gli spiegavano che in realtà c’era occasione per fare solo una domanda al tennista italiano, nella postazione-studio di Sky sono partite grandi risate: "Oh, ci piace così. È stato veloce. Beh, a volte ti dicono che puoi rispondere solo a una domanda, e tu speri che allunghino la risposta il più possibile. Ma sì, questa è stata piuttosto veloce". Insomma, avanti un altro per Sinner, prima del ritorno negli spogliatoi.