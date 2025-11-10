sport
Sinner-Auger Aliassime alle ATP Finals, risultato in diretta 2-1: sesto precedente tra i due

Esordio per Sinner alle ATP Finals contro Auger-Aliassime. Jannik è il campione in carica e ha la possibilità di tornare numero 1 del ranking, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

10 Novembre 2025 19:15
Ultimo agg. 20:52
Immagine

Jannik Sinner fa il suo esordio nelle ATP Finals 2025. È appena iniziata la sfida del campione in carica contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Entrambi i tennisti sono inclusi nel Girone Borg. Diretta TV sia su Sky, canali 201 e 203, che in chiaro su Rai 2. Streaming con Sky Go, NOW e Raiplay.

20:52

Sinner fa 2-1 ma Auger-Aliassime dimostra di essere bene in partita

Sinner fa 2-1 ma Auger-Aliassime dimostra di essere bene in partita. Jannik spinge benissimo da fondo campo e tiene il turno a 15 senza particolari problemi.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:49

Auger-Aliassime tiene il turno di battuta: Sinner fa ciò che può

Sinner inizia subito con un rovescio bellissimo prendendosi lo 0-15. Il canadese reagisce ma Sinner fa Auger fa 15-15 e poi fa 30-15 e 40-15 col secondo ace della partita.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:46

Sinner fa subito 1-0 e non concede nulla ad Auger-Aliassime

Immagine

Sinner subito avanti 30-0, con servizio-dritto e prima vincente. Solo prime per Sinner, che tiene a zero il turno senza quasi giocare.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:43

Inizia il match, serve Sinner

Inizia il match, serve Sinner.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:30

Il prossimo avversario di Sinner alle ATP Finals

Jannik Sinner tornerà in campo mercoledì. Lo farà o contro Zverev o contro Shelton. Se Jannik stasera vincerà affronterà il tedesco, dovesse malauguratamente perdere troverà subito Shelton.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come funziona il round robin e chi si qualifica per le semifinali

Le ATP Finals iniziano con due gironi, che rappresentano il round robin. I primi due classificati di ogni girone passano per le semifinali, incrociate. Quelli che passano sono ovviamente coloro che hanno il maggior numero di vittorie.

A cura di Alessio Morra
20:00

Sinner è campione in carica alle ATP Finals

Jannik Sinner ha raggiunto la finale nelle ultime due edizioni delle ATP Finals. Ha vinto l'ultimo, maramaldeggiando.

A cura di Alessio Morra
19:45

Chi è Felix Auger-Aliassime, l'avversario di Sinner

Felix Auger-Aliassime ha toccato i vertici del tennis già qualche anno fa, ma non è riuscito a rimanervi. In questo 2025, in particolare nella parte finale, è tornato nei piani alti della classifica. La partecipazione alle ATP Finals è pienamente meritata ed è stata suggellata dalle semifinali agli US Open e dalla finale del 1000 di Parigi, perse entrambe contro Sinner.

A cura di Alessio Morra
19:30

Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: Musetti ko con Fritz

Fin qui si è disputato oggi solo un match di singolare, quello vinto da Taylor Fritz contro Lorenzo Musetti. L'italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4.

A cura di Alessio Morra
19:15

ATP Finals 2025, oggi Sinner-Auger-Aliassime: dove vederlo in tv e streaming, diretta in chiaro sulla Rai

Jannik Sinner ancora contro Felix Auger-Aliasime. La partita che aprirà le Finals 2025 di Sinner si potrà seguire in diretta TV a partire dalle ore 20:30 sia su Sky che sulla Rai. Sky la manderà in onda per abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Commento di Pero e Bertolucci. Mentre in chiaro su Rai 2 ci sarà la telecronaca di Fiocchetti e Panatta.

A cura di Alessio Morra
Jannik Sinner
Notizie
Tennis
