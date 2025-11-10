Sinner-Auger Aliassime alle ATP Finals, risultato in diretta 2-1: sesto precedente tra i due

Felix Auger-Aliassime ha toccato i vertici del tennis già qualche anno fa, ma non è riuscito a rimanervi. In questo 2025, in particolare nella parte finale, è tornato nei piani alti della classifica. La partecipazione alle ATP Finals è pienamente meritata ed è stata suggellata dalle semifinali agli US Open e dalla finale del 1000 di Parigi, perse entrambe contro Sinner.