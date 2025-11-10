Sinner-Auger-Aliassime oggi alle ATP Finals di Torino: orario e dove vederla in TV in chiaro

Dopo giorni diallenamenti e risate tra gli 8 protagonisti delle ATP Finals di Torino, torneo che chiude la stagione del tennis e sigilla la classifica mondiale del 2025 (ci sarà poi solo la Final Eight di Coppa Davis che non assegna punti), è arrivato il momento per Jannik Sinner di esordire contro Felix Auger-Aliassime, dopo che la competizione è iniziata domenica con le vittorie di Alcaraz su de Minaur e di Zverev su Shelton (questi ultimi due saranno gli avversari successivi di Sinner nel suo girone). Jannik giocherà oggi in prima serata, alle 20:30, affrontando il canadese che ha appena battuto nella finale di Parigi: il match sarà trasmesso in diretta TV non solo su Sky, ma anche in chiaro su Rai 2.

Sinner-Auger-Aliassime orario TV e dove vedere la partita delle ATP Finals di Torino

Sinner inaugurerà la sua partecipazione alle Finals di Torino affrontando stasera Felix Auger-Aliassime, numero 8 della classifica mondiale. Nell'altro incontro del gruppo, che si è disputato domenica, Zverev ha battuto Shelton in due set. Il match tra Jannik e il canadese è in programma alle 20:30 all'Inalpi Arena (dopo un incontro delle Finals di doppio che è pianificato alle 18 e non dovrebbe dare problemi di slittamento) e sarà visibile in TV non solo agli abbonati di Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma anche in chiaro su Rai 2. L'emittente pubblica si è infatti assicurata i diritti di trasmissione di un un incontro al giorno delle Finals. Gratuito in quest'ultimo caso anche lo streaming collegandosi al sito di RaiPlay, mentre per la diretta streaming su Sky Go oppure NOW servono i rispettivi abbonamenti.

Jannik Sinner e Felix Auger–Aliassime dopo la finale di Parigi vinta dall’altoatesino

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Il bilancio degli scontri diretti tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime vede il 24enne altoatesino avanti 3-2. Il canadese, che è più grande di un anno, ha vinto i primi due match nel 2022 (Madrid terra e Cincinnati cemento), ma da lì in poi il rapporto di forze si è invertito. Sinner ha vinto tutti e tre gli incontri giocati quest'anno: quarti di finale a Cincinnati (6-0/6-2), semifinale allo US Open (6-1/3-6/6-3/6-4) e infine una settimana fa la finale del Masters 1000 di Parigi (6-4/7-6).

Cosa serve a Sinner per superare Alcaraz e tornare numero uno al mondo

Jannik Sinner si gioca a Torino non solo il trofeo delle ATP Finals, ma anche quello che spetta al tennista che chiuderà la stagione 2025 al numero uno al mondo. L'altoatesino aveva appena ripreso la vetta vincendo Parigi, ma ha dovuto già scartare i 1500 punti del successo dello scorso anno alle Finals e dunque adesso è di nuovo dietro Alcaraz, di 1050 punti. Per tornare in prima posizione nel ranking definitivo di fine anno, a Sinner non basta vincere il torneo, ma deve sperare in qualche passo falso dello spagnolo. Qualora Jannik vincesse le Finals da imbattuto (cinque vittorie tra girone, semifinale e finale), gli servirebbe che Alcaraz non vincesse più di due partite. Con Sinner vincente in finale perdendo una partita nel girone, avrebbe bisogno che lo spagnolo vincesse al massimo un match (cosa peraltro già avvenuta all'esordio con de Minaur).