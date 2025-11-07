La complicità tra Sinner e Alcaraz in allenamento alle ATP Finals: “Occhio che ti stanno filmando”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono allenati insieme per due ore all’Inalpi Arena di Torino, in vista delle ATP Finals. Tra colpi spettacolari, sorrisi e fair play; i due fenomeni del tennis mondiale hanno dato spettacolo e hanno mostrato al pubblico torinese la loro amicizia e complicità.

Sale l'attesa per le ATP Finals di Torino e Jannik Sinner, insieme a Carlos Alcaraz, ha regalato un momento che non è comune nel mondo dello sport d’élite. I due grandi rivali del tennis mondiale si sono allenati fianco a fianco in un clima di totale serenità. È accaduto all’Inalpi Arena, con il numero 1 e il numero 2 al mondo che si sono ritrovati per una sessione di due ore tra tennis, risate e selfie.

I due hanno mostrato in pubblico la loro amicizia e loro sintonia, con lo spagnolo che ad un certo punto dice a Sinner "occhio che ti stanno filmando", probabilmente per evitare che le sue parole fossero registrate e diventassero pubbliche in un batter di ciglia.

Un bel momento di sport che, come detto, mostra anche la complicità tra i due migliori tennisti al mondo. La prima parte dell'allenamento è stata dedicata al riscaldamento mentre nella seconda i due si sono misurati in un'amichevole conclusasi in parità (6-3, 6-7). Ma il risultato, in questo caso, contava poco.

L’incontro era stato pianificato già da due settimane, durante il Masters 1000 di Parigi, dai rispettivi coach, Juan Carlos Ferrero e Simone Vagnozzi, desiderosi di offrire ai propri giocatori un confronto di alto livello in vista degli impegni delle ATP Finals.

Reduce dai trionfi nei Six Kings Slam di Riyadh, a Vienna e a Parigi, Jannik Sinner ha confermato il suo momento di forma straordinario anche nell’allenamento con Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha iniziato con grande intensità, strappando subito il servizio al rivale nel secondo game e portandosi rapidamente sul 3-0, a dimostrazione di quanto il suo approccio in campo rifletta la stessa determinazione che mostra in partita.

Sugli spalti il pubblico torinese, con tanti giovani tifosi accorsi per vedere il loro idolo, ha sostenuto Sinner con entusiasmo ma anche con rispetto, mantenendo il silenzio tra un punto e l’altro. Alcaraz, dal canto suo, ha regalato come sempre colpi spettacolari, tra cui una smorzata no-look degna di un funambolo.

Nel corso della sessione Sinner ha mostrato nuovi dettagli del suo repertorio, utilizzando drop shot e variazioni di ritmo per sorprendere lo spagnolo. L’atmosfera è rimasta impeccabile, segnata dal reciproco rispetto e dal fair play che da sempre contraddistingue i due campioni — entrambi pronti, anche nelle partite ufficiali, a correggere eventuali errori arbitrali in nome della correttezza sportiva.

La sessione si è conclusa con un tie-break, disputato per motivi di tempo, e con un selfie sul centrale dell’Inalpi Arena: un gesto di amicizia e di sportività tra due dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, ormai pronti a ritrovarsi come avversari alle prossime ATP Finals di Torino.