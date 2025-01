video suggerito

Sinner si ritira dal torneo di Rotterdam: "Decisione difficile, ma il mio corpo ora ne ha bisogno" Oggi la comunicazione ufficiale da parte del campione degli Australian Open che l'anno scorso vinse a Rotterdam. Cosa accadrà nella classifica ATP e per la posizione nel ranking di Sinner? Nulla di eclatante.

Jannik Sinner salta il torneo di Rotterdam. Il neo campione degli Australian Open non parteciperà all'ABN AMRO, in programma dal 1° al 9 febbraio. Dal calendario dell'alto-atesino viene depennato l'appuntamento in Olanda che potrebbe tornare in campo in occasione dell'ATP di Doha. Quanto al prosieguo della stagione, tutto dipenderà dal verdetto del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna che si pronuncerà sul ricorso della WADA per il caso Clostebol e l'assoluzione del giocatore da parte dell'ITIA (che non lo ha ritenuto né colpevole né negligente). Il 16 e il 17 aprile prossimi, i giorni fissati per le udienze, si decideranno il futuro del talento di San Candido e il calendario degli impegni.

È stata la stessa organizzazione dell'evento a comunicare l'assenza del tennista numero uno al mondo, riportandone le parole. "Dopo esserci consultati con il mio team – si legge nella nota ufficiale -, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l'anno scorso e spero di tornarci presto. Auguro a Richard e a tutto il team un grande evento".

Cosa accadrà nella classifica ATP e per la posizione nel ranking di Sinner? Nulla di eclatante. Non potendo difendere il titolo conquistato un anno fa, perderà i 500 punti messi in palio ma il vantaggio attuale nella graduatoria generale non mette in pericolo la sua leadership. Attualmente l'azzurro è a quota 11830 punti, a +3695 su Zverev (secondo) e a +4820 su Carlos Alcaraz (terzo).

Alcaraz testa di serie a Rotterdam dopo il ritiro di Sinner

A proposito dello spagnolo, che in Australia è stato eliminato nel match vibrante perso contro Novak Djokovic, grazie al ritiro di Jannik Sinner, sarà la nuova testa di serie dell'ABN AMRO Open. Il 21enne quattro volte vincitore del Grande Slam affronterà tra gli altri Daniil Medvedev, Alex de Minaur e Andrey Rublev.

Quello di Sinner non è l'unico forfait previsto nel tabellone del trofeo di Rotterdam. A mancare sarà anche Grigor Dimitrov: le sue condizioni fisiche non gli permettono di essere in campo. Dopo aver saltato per infortunio sia l'appuntamento di Brisbane sia gli Australian Open, deve cancellare anche la tappa in Olanda. Chi prenderà il posto dei due giocatori? Saranno Jakub Mensik e Roberto Bautista Agut, rispettivamente la prima e la seconda riserva nella lista degli iscritti.